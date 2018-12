Slik huskes Solskjær i Cardiff: – En av de verste managerne vi har hatt

fotball

CARDIFF: 5–1-seier borte mot Cardiff. 3–1 hjemme mot Huddersfield.

Solskjær har fått den starten han håpet på som Manchester United-manager.

Likevel har han fortsatt mye å bevise som manager på dette nivået.

Mange påpeker at den første virkelige testen kommer i møtet med Tottenham 13. januar. Og gjennomgangsmelodien i Manchester er at svært mye skal klaffe om det midlertidige engasjementet skal bli permanent ved sesongslutt.

Mener Solskjær vinglet

I debuten sist helg triumferte han mot Cardiff, klubben han selv var trener for i 2014. Da gikk han på en så kraftig smell at drømmen om å bli Manchester United-manager fremsto svært urealistisk.

Før Manchester Uniteds 5–1-seier på Cardiff City Stadium snakket Aftenposten med Keith Morgan, talsperson for Cardiff City Supporters' Trust.

– Han er en av de verste managerne vi har hatt, fastslår Morgan, som sier han har vært Cardiff-supporter i snart 60 år.

Solskjær kom inn i januar 2014, men klarte ikke å holde Cardiff oppe i Premier League. Og heller ikke i Championship den påfølgende høsten greide han å skape et vinnerlag.

– Han mislyktes. Jeg vet at han var uerfaren da han kom hit, men han greide ikke å gjøre seg opp en mening om hvilken stil eller formasjon vi skulle spille med, sier Morgan videre.

Hentet tre nordmenn

Etter åtte måneder ble det sparken for Solskjær. På 25 ligakamper var beholdningen fem seire, fem uavgjorte og 15 tap.

– Han fremsto forvirret med tanke på hva han ønsket å gjøre. Han var en hyggelig mann som mange likte, men taktisk virket han ikke å holde nivået. Samtidig tok han over på en vanskelig tid for klubben, sier Dominic Booth.

Han følger Cardiff svært tett som reporter for lokalmediet Wales Online.

Solskjær hentet inn mange nye spillere. Blant annet kjøpte han tre nordmenn og Jim Solbakken-klienter i Magnus Wolff Eikrem, Jo Inge Berget og Mats Møller Dæhli.

– Dæhli var den beste av dem, men de var ikke veldig suksessrike. Man kan forstå at han ville hente spillere han kjente, men Cardiff beveget seg raskt videre fra dem, sier Booth.

Han påpeker imidlertid at to Solskjær-signeringer i dag er en viktig del av Cardiff-laget som kjempet mot nedrykk i Premier League: Sean Morrison og Bruno Écuélé Manga.

Innrømmer feil

I ettertid har Solskjær flere ganger gitt uttrykk for at han gjorde feil som Cardiff-manager.

Overfor Romsdals Budstikke har Solskjær sagt at han brukte Eikrem feil, og til Dagbladet har han uttalt at han etter Cardiff-perioden forsto at han «kanskje ikke var så god og moden trener» som han trodde.

Han sa også at han angret spesielt på én ting: at han roterte for mye på laget.

Solskjær erkjente å ha gjort feil i Cardiff-tiden da han ble presentert som Manchester United-manager for halvannen uke siden.

Han fikk de samme spørsmålene under en pressekonferanse på Carrington for to dager siden.

– Jeg har evaluert og reflektert over det. Uheldigvis gjorde jeg noen feil, men om man ikke gjør feil, lærer man ikke, sa Solskjær.

Han mener det er helt annerledes å komme tilbake til United, enn å starte som manager i Cardiff.

– Da jeg kom inn i Cardiff var situasjonen totalt annerledes. Det var et lag som slet, som kjempet for å unngå nedrykk. Å komme hit var helt annerledes. Her forventer spillerne å vinne hver eneste kamp, sa Solskjær

Forskjellige verdener

Etter at han fikk Manchester United-jobben har han også flere ganger understreket at det er enklere å trene gode enn dårlige spillere.

Og på mange måter er Cardiff og Manchester United to forskjellige verdener. Der Cardiff er et lag som kjemper mot nedrykk, er Manchester United et lag som vanligvis skal kjempe i toppen.

Flere har argumentert for at det siste er noe som passer langt bedre til måten Solskjær ønsker å spille fotball.

Til VG har Henning Berg påpekt at jobbene ikke kan sammenlignes:

– I Cardiff handlet det om å redde plassen i ligaen. Det er en stor forskjell.

Tjærnås: Må prioritere knallhardt

Lars Tjærnås sier at han har «sterk tro på at det å være manager er noe du blir bedre til for hvert år hvis du har evnen til ærlig refleksjon og evaluering».

På kort sikt mener han det viktigste for Solskjær-suksess er å prioritere knallhardt.

– Når du kommer inn som han har gjort nå, har du ekstremt dårlig tid. Da må du velge vekk 98 av de sikkert 100 tingene du har lyst til å ta tak i. Akkurat nå var det trolig helt riktig å prioritere enkle mekanismer som humør, energi og selvtillit fremfor store taktiske grep, sier Aftenpostens fotballekspert.

Over tid blir imidlertid andre ting mer relevant.

– Da vil for eksempel det å beskytte laget bedre defensivt og andre ting som ikke fungerte i Cardiff en del av det, selv om lagene krever ulik tilnærming taktisk, sier Tjærnås.