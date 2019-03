Slik har eliteserielagene prestert i vinter: – Bare å sette penger på at vi rykker ned

fotball

Det gir ingen trofeer, europacupplasser eller nedrykkstårer.

Men her er den: Vintertabellen 2019 (se hele tabellen nederst i saken).

Rosenborgs knusende 3–0-seier over Norrköping i Sverige var den siste oppkjøringskampen før Eliteserien åpner med Odd mot Brann lørdag. Men ellers har det vært tungt å være RBK-supporter i vinter. To seiere mot svenske lag har vært lyspunkt i en eller mørk oppkjøring, med fem tap på syv kamper.

To seiere og fem tap ville gitt et poengsnitt på 0,85 poeng pr. kamp. Det er desidert dårligst av de 16 eliteserielagene.

– Bare å lasse inn på nedrykk

– Ut ifra den teorien deres er det altså bare å lasse inn på Rosenborg-nedrykk. Der regner jeg med dere får god odds og høy valuta for pengene, humrer Pål André Helland litt syrlig.

RBK-vingen, som i hele vinter har snakket om hvor lite treningskamper betyr, sier at heller ikke mandagens 3–0-seier betyr noe.

– Det har ingenting å si så lenge det ikke deles ut noen poeng, men det er godt å score mål og det ser solid ut. Spesielt med tanke på at vi har endret måten å spille på radikalt, sier RBK-profilen.

Det spesielle er at RBKs første motstander er vinneren av «Vintertabellen». Bodø/Glimt har slått åtte av ni lag og ville hatt 2,66 poeng i snitt pr. kamp om det ble delt ut poeng i Marbella og på harde kunstgressbaner.

– Det blir godt å komme opp dit som underdog i første runde, slå nedenfra og ha alt å vinne, sier Helland – fortsatt litt syrlig.

Etter å ha slått Norrköping 3–0 sa Helland til Eurosport at han nærmest har visst at det kom til å bli en dårlig vinter på grunn av mye trening.

– Ekstremt spent på å se om de er en hype

– Vi har hatt bra kontroll defensivt, men jeg tror det offensive har gått litt på bekostning at vi mangler overskudd på grunn av mye trening. Det vanskeligste i fotball er å score mål og vi har manglet den lille snerten, sier han.

Eurosport-kommentator Anne Sturød holder med Helland i at det ikke er krise på Lerkendal. Hun er også spent på om Bodø/Glimt-formen vil gi poengboost når sesongen starter til helgen.

– Bodø/Glimt er et mysterium. Med tanke på at de har mistet sentrallinjen si i Martin Bjørnbak, Kristian F. Opseth, José Angel og at deres nye målscorer Victor Boniface røk et korsbånd, var det lite som tydet på at de skulle være så gode som de har vært. Jeg er ekstremt spent på å se om dette er en hype, sier Sturød.

– Det kan være en fordel å møte RBK nå, det virker som det er lite som har satt seg, sier hun.

– Må se på det før man krisemaksimerer

Rosenborg vant serien overlegent i 2015 og 2016, men har måtte grave litt dypere for seriegullene de to siste sesongene. Eurosport-kommentatoren tror ikke nødvendigvis det blir en tung RBK-sesong, til tross for at alle kampene deres mot eliteseriemotstand (Ranheim, Brann og Molde) har endt med 0–1-tap.

– Det er mange ting man må se på før man krisemaksimerer. RBK har kommet mye senere ut av startblokkene, med tanke på ny trener og den logistikken der. Også har mangler flere spillere, så det er åpenbare forklaringer. Det som skjedde i januar og februar er ikke så relevant som det som skjer nå, sier Sturød.

Treningskampene 2019 Bodø/Glimt: Bodø/Glimt – Junkeren 7–0 Bodø/Glimt – Mjølner 9–0 Bodø/Glimt – Tromsdalen 3–0 Strømsgodset – Bodø/Glimt 0–5 Bodø/Glimt – Aalesund 3–0 Vålerenga – Bodø/Glimt 3–2 Bodø/Glimt – Start 1–0 Bodø/Glimt – Brann 2–0 Tromsø – Bodø/Glimt 2–4 Brann: Brann – Nest-Sotra 2–1 Brann – Start 1–1 Kristiansund – Brann 1–3 Brann – Haugesund 3–0 Brann – Rosenborg 1–0 Bodø/Glimt – Brann 2–0 Brann – Sogndal 3–0 Haugesund: Haugesund – Nest-Sotra 3–1 Lokomotiv Moskva – Haugesund 3–1 Haugesund – Start 3–1 Brann – Haugesund 3–0 Haugesund – Sandnes Ulf 3–0 Odd – Haugesund 4–0 Viking – Haugesund 4–0 OBS: Haugesund startet oppkjøringen med å «Presselaget» 7-0, et lag bestående av spillere plukket ut av lokalpressen. Denne telles ikke i vår tabell. Kristiansund: Kristiansund – Djurgården 1–0 Molde – Kristiansund 2–2 Ranheim – Kristiansund 2–3 Kristiansund – Brann 1–3 Kristiansund – Hødd 0–0 Lillestrøm – Kristiansund 1–3 Sogndal – Kristiansund 0–0 Dinamo Brest – Kristiansund 0–0 Kristiansund – Aalesund 1–0 Lillestrøm: Lillestrøm – Ljungskile 2–0 Djurgården – Lillestrøm 1–1 Rostov – Lillestrøm 1–1 Lillestrøm – Kongsvinger 2–1 Helsingborg – Lillestrøm 2–1 Lillestrøm – Kristiansund 1–3 Lillestrøm – Molde 1–1 Lillestrøm – HamKam 2–0 Lillestrøm – Vålerenga 4–4 Mjøndalen: Raufoss – Mjøndalen 1–3 Notodden – Mjøndalen 1–3 Mjøndalen – Fredrikstad 2–2 Vålerenga – Mjøndalen 0–2 Mjøndalen – Norrby 3–3 Odd – Mjøndalen 1–0 Mjøndalen – Sandefjord 2–1 Mjøndalen – Skeid 3–1 Mjøndalen – Tromsø 5–1 Mjøndalen – Stabæk 0–1 Molde: CSKA Moskva – Molde 2–1 Nordsjælland – Molde 1–1 Molde – Kristiansund 2–2 Aalesund – Molde 0–2 Molde – Kalju 3–1 Lokomotiv Moskva – Molde 1–1 Molde – Ventspils 1–2 Lillestrøm – Molde 1–1 Rosenborg – Molde 0–1 Molde – Östersund 4–1 Odd: IFK Göteborg – Odd 2–1 Odd – Raufoss 5–1 CSKA Moskva – Odd 3–0 Odd – Sogndal 0–0 Odd – Wattens 3–0 Odd – Mjøndalen 1–0 Odd – Viking 1–1 Odd – Stabæk 0–0 Odd – Haugesund 4–0 Odd – Aalborg 2–0 Ranheim: Ranheim – Östersund 0–2 Ranheim – Stjørdals-Blink 4–0 Ranheim – Kolstad 6–1 Ranheim – Kristiansund 2–3 Ranheim – Byåsen 4–1 Ranheim – Strømsgodset 0–0 Ventspils – Ranheim 3–1 Ranheim – Rosenborg 1–0 Ranheim – Levanger 2–1 Ranheim – GIF Sundsvall 1–1 Rosenborg: Rosenborg – Slavia Praha 0–2 Rosenborg – Aarhus 2–3 Rosenborg – GIF Sundsvall 5–1 Ranheim – Rosenborg 1–0 Brann – Rosenborg 1–0 Rosenborg – Molde 0–1 Norrköping – Rosenborg 0–3 Sarpsborg 08: Sarpsborg 08 – Vålerenga 4–0 Häcken – Sarpsborg 08 0–2 CSKA Moskva – Sarpsborg 08 3–3 Sarpsborg 08 – Admira Mödling 0–2 Sarpsborg 08 – Zenit St. Petersburg 1–2 Sarpsborg 08 – Flora Tallinn 3–1 Sarpsborg 08 – Ullensaker/Kisa 0–2 Sarpsborg 08 – Ventspils 3–2 Lokomotiv Moskva – Sarpsborg 08 1–0 Sarpsborg 08 – Fredrikstad 3–0 Sarpsborg 08 – Strømsgodset 4–2 Sarpsborg 08 – Kongsvinger 5–0 Norrköping – Sarpsborg 08 3–1 Stabæk: IFK Göteborg – Stabæk 2–0 HamKam – Stabæk 1–3 Strømmen – Stabæk 1–2 Stabæk – Tromsø 2–1 Strømsgodset – Stabæk 1–0 Odd – Stabæk 0–0 Ullensaker/Kisa – Stabæk 2–2 Mjøndalen – Stabæk 0–1 Strømsgodset: Strømsgodset – Grorud 2–0 Strømsgodset – HamKam 3–1 Strømsgodset – Bodø/Glimt 0–5 Ranheim – Strømsgodset 0–0 Strømsgodset – Stabæk 1–0 Sarpsborg 08 – Strømsgodset 4–2 Vålerenga – Strømsgodset 1–1 Strømsgodset – Start 1–1 Tromsø: Rubin Kazan – Tromsø 0–1 Tromsø – Slovan Bratislava 3–2 Tromsø – Alta 3–0 Atletico Malagueno – Tromsø 1–2 Stabæk – Tromsø 2–1 Tromsø – Tromsdalen 1–2 Vålerenga – Tromsø 2–0 Mjøndalen – Tromsø 5–1 Tromsø – Mjølner 0–0 Tromsø – Bodø/Glimt 2–4 Viking: Viking – Sola 8–1 Viking – Nest-Sotra 2–3 Viking – Sandnes Ulf 5–1 Viking – Sandefjord 2–0 Lokomotiv Moskva – Viking 5–1 Odd – Viking 1–1 Aalesund – Viking 2–2 Dinamo Brest – Viking 2–1 Viking – Egersund 4–0 Viking – Haugesund 4–0 Vålerenga: Sarpsborg 08 – Vålerenga 4–0 Vålerenga – Strømmen 4–1 Vålerenga – Ullensaker/Kisa 3–1 Vålerenga – Mjøndalen 0–2 Vålerenga – Dynamo Kiev 1–2 Vålerenga – Rostov 1–1 Vålerenga – Kongsvinger 2–1 Vålerenga – Kalju 3–0 Vålerenga – Bodø/Glimt 3–2 Vålerenga – Tromsø 2–0 Vålerenga – Strømsgodset 1–1 Lillestrøm – Vålerenga 4–4

– Jeg tror det er lett å la seg lure av hvordan man ser treningskamper. Er man en unggutt i Bodø/Glimt, ønsker man å vise seg frem og sikre seg spilletid. Men så markerer de seg kanskje fordi etablerte spillere har en helt annen inngang til kampen, legger hun til.

Bodø/Glimt er det eneste laget som har vunnet mer enn Brann i vinter. Erik Huseklepp tror vinterens resultater er godt nytt for bergenserne.

– Å vinne fotballkamper er alltid utelukkende positivt. Det har med selvtillit og det å venne seg til å vinne kamper å gjøre, sa han etter Branns første tap for sesongen.

– Han blir den store snakkisen

Ekspert på norsk fotball, Jørgen Tjærnås, kjøper ikke bare unnskyldningen om at det bare er treningskamper.

– De beste sliter med å yte hundre prosent i slike kamper, det viser seg gang på gang at man ikke skal legge alt i disse kampene. Men det er ingen som går på banen for å tape og tendensene ser man uansett. Hvor godt spillet sitter. De aller fleste er gode nok til å prelle det av når alvoret kommer, men det påvirker jo litt. Det blir støy og journalister vil spørre hele uken om hva som skjer, sier Tjærnås, riktig nok før RBK slo de svenskene mesterne fra 2015.

Han mener Bodø/Glimt og Sarpsborg 08 har imponert mest i vinter.

– På papiret skulle Bodø/Glimt være svekket, men de har prestert mye bedre enn forutsetningene skulle tilsi. Mot Godset (5-0-seier) setter de på unggutt på unggutt, likevel fortsetter de å kjøre over dem, sier Tjærnås.

– Tidvis imponerer Sarpsborg 08 også, de ser mer ut som 2017-utgaven enn fjorårshøsten. Det er åpenbart at Jørgen Strand Larsen er den store snakkisen og alle forventer at han får sitt gjennombrudd, legger han til.

Se hele Vintertabellen 2019 her: