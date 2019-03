Slik fikk Solskjær jobben i Manchester United

fotball

Solskjær har hatt jobben i godt over to måneder. Han har flyttet fra hotellet han først bodde på, og vært i egen leilighet i snart en måned. På et hotellrom i Manchester med Alexander Schau og Thomas Aune i fotballpodkasten «Fotballklubben» gjør han sitt første store intervju utenfor medieavdelingen til Premier League-klubben.

La oss starte med hvordan Manchester United tok kontakt med den daværende Molde-treneren.

– Jeg fikk en tekstmelding fra Ed Woodward, det var slik det begynte, sier Solskjær i podkasten.

Før den tekstmeldingen hadde det vært veldig lite kontakt med klubben han har fått legendestatus i.

– Det var nesten ingen kontakt med klubben etter at jeg reiste derfra i 2011. Jeg var på Carrington som klubbambassadør én gang, og der som Molde-trener én gang, det var det eneste, sier Solskjær.

Kom hjem

Alexander Schau spør om reaksjonen da han fikk tilbudet, om han ble nervøs og svett da han visste hva det handlet om.

– Nei, for meg var det et tilbud om å komme hjem. Det føltes nesten som jeg ble spurt om å gjøre en tjeneste til klubben, sier Solskjær.

Etter å ha gitt beskjed til kona Silje var det første Solskjær gjorde å få tak i Mike Phelan.

– Det tok litt tid og jeg fikk ikke tak i han før på ettermiddag. Han hadde holdt et foredrag på Burnley College og hadde vel omtrent 150 meldinger på telefonen da han var ferdig, blant annet melding fra sjefen (Sir Alex Ferguson) der det sto at han måtte svare meg fort, sier Solskjær før han fortsetter.

Tilbakeholden om videre kontrakt

Like før hadde Manchester United-manageren sett på trekningen i Champions League der de røde djevlene trakk Paris Saint-Germain.

– Da sa jeg til Noah (sønnen journ.anm.) «Uff, der har de ikke sjans», men nå har vi en sjans, sier Solskjær lattermild i episoden som ble sluppet dagen før returoppgjøret til Manchester United mot det franske storlaget på Parc des Prince. United tapte 0–2 på eget gress.

Solskjær tror selv at kontrakten hans varer ut juni. Om det blir noen forlengelse, det vil han ikke spekulere i. Han vil bare gjøre sitt beste og se hva det holder til.

Sammen med sitt United-mannskap er han i Paris for å jakte et sensasjonelt mesterligaavansement. Det vil være et svært godt innsalg for å få jobben permanent.