Slik ble han Solskjærs høyre hånd: Phelan trente studenter da nordmannen ringte

fotball

Da Solskjær hadde fått oppdraget med å lede Manchester United ut sesongen som vikarmanager, visste nordmannen umiddelbart hvem han ville ha som assistentmanager: Mike Phelan, en hardtarbeidende og lite spektakulær høyreback som ble hentet til Old Trafford av Alex Ferguson i november 1989.

Phelan vant tre trofeer på fem sesonger under Fergusons ledelse i United.

Senere ble han reservelagstrener, førstelagstrener og etter hvert assisterende manager under Ferguson.

Men da Ferguson ga seg som manager i mai 2013, ville ikke erstatter David Moyes ha med seg Phelan i støtteapparatet.

Historien kjenner vi. Manchester United har strengt tatt ikke vært seg selv etter den sommeren.

Mike Phelan Født: 24. september 1962 Aktuell: Ole Gunnar Solskjærs assistentmanager Posisjon som spiller: Høyreback/høyre midtbane Klubber som spiller: Burnley, Norwich, Manchester United, West Bromwich. Klubber som trener: Norwich (assistent), Blackpool (assistent), Stockport (assistent), Manchester Uniteds reservelag (assistent), hovedtrener Manchester Uniteds reservelag, førstelagstrener Manchester United, assistentmanager Manchester United, Norwich, Hull (assistant og vikarmanager)

Var i hjembyen Burnley

Da Solskjær fikk oppdraget med å lede United tirsdag 18. desember, var det naturlig for ham å kontakte Phelan. 56-åringen kjente, som Solskjær, klubben inn og ut etter lang fartstid både som spiller og trener.

Phelan var perfekt som Solskjærs nærmeste allierte.

Men Phelan var opptatt den dagen Solskjær fikk telefonen fra United-direktør Ed Woodward om United-jobben.

Phelan hadde fri fra jobben som sportsdirektør for det australske laget Central Coast Mariners. Han var på julebesøk i hjembyen Burnley og det passet fint for ham å bruke tirsdag 18. desember i et auditorium og på kunstgressbanen til Burnley College Sixth Form Centre.

For Phelan var det naturlig å gi noe tilbake til stedet og miljøet som hadde gitt ham så mye i oppveksten.

Ble spurt om drømmejobben

Bilder på collegets hjemmeside viser Phelan som instruerer unge studenter på treningsfeltet og deltar i en spørsmål-svar-seanse under en forelesning. Ganske langt unna en av toppjobbene i internasjonal fotball.

Ett av spørsmålene fra salen lød slik:

– Hva er drømmejobben din?

Phelan svarte:

– Å lede et fotballag foran 70.000 tilskuere igjen.

Dette skjedde altså kun få timer etter at Manchester United hadde sparket manager José Mourinho.

Det kan tyde på at Phelan kanskje visste hva som var på gang i gamleklubben.

Phelan var uansett ingen enkel mann å få tak i den dagen. 56-åringen rakk å gjøre unna et intervju med Burnley College før de store engelske avisene koblet ham til assistentjobben i United.

– Jeg så noen veldig bra talenter her og jeg er sikker på at jeg i dag har jobbet med noen unge fotballspillere som vil få suksessrike karrierer i sportsindustrien, enten på banen eller i en viktig støttefunksjon i en profesjonell klubb, sa Phelan.

Beskrevet som «ærlig» av Ferguson

Han fikk én landskamp for England, i 1989, og hadde fin karriere som spiller.

Det startet i hjembyen Burnley, fortsatte i Norwich, og da Ferguson ringte på senhøsten 1989 lot ikke Phelan seg be to ganger.

I fem sesonger spilte han for Manchester Uniteds førstelag. Blant annet var han med på å stoppe en 26 år lange seierstørke, da Manchester United endelig vant ligaen igjen i 1993.

Året etter dro han videre til West Bromwich. Der ble han i én sesong. Da skjønte Phelan at den spillende fotballkarrieren var over.

Ferguson har beskrevet ham som en meget ærlig spiller i sin første selvbiografi. Managerlegenden likte Phelan godt, det var derfor han i 1999 åpnet døren på treningsanlegget Carrington for sin tidligere spiller.

Phelan var tett på hele tiden. Spillerne, både på reservelag og førstelag, likte hans offensive treninger.

Ferguson likte Phelan også som type. Det var én han kunne støtte seg på, søke råd hos.

Lyttet til Phelan i Rooney-råd

Som for eksempel da Cristiano Ronaldo fikk Wayne Rooney utvist i VM-kvartfinalen mellom England og Portugal i Gelsenkirchen i 2006.

Rooney sendte en tekstmelding til Ferguson, Rooney foreslo at både han og Cristiano Ronaldo sammen skulle stille opp på en presseseanse for å vise at de fortsatt var venner.

Ferguson kontaktet Phelan. Sjefen ville vite hva førstelagstreneren mente.

Phelan syntes det ville virke falskt med en slik seanse. Ferguson valgte å lytte til Phelan.

United-manageren likte å rådføre seg med dem rundt seg. Spesielt til Phelan, fordi han alltid kom med en tydelig melding. Ofte fikk Ferguson motstand, Phelan var en mann å bryne seg på. Phelan fikk mer og mer ansvar.

Kun én gang har Ferguson offentlig blitt irritert på Phelan. Søk opp «Phelan, Ferguson og balloon» på Youtube. Da vil se Phelan fange opp en gul ballong, legge den under høyrefoten og tråkke til slik at den sprekker.

Ferguson skvetter, snur seg til høyre og roper et høyt «F ... off!» til sidemann Phelan på laglederbenken.

Meld deg på vårt nyhetsbrev: De viktigste sakene om Solskjærs tid i Manchester United

Solskjær får æren

Etter fem og et halvt års fravær er Phelan tilbake på Manchester Uniteds laglederbenk.

Ferguson er byttet ut med Solskjær.

Og som det pleier å være; manageren får all oppmerksomheten.

Solskjærs snuoperasjon er blant annet forklart med at han har hentet tilbake angrepsfotballen klubben var så kjent for.

Solskjær blir lovpriset for å satse på unge spillere.

Det er blitt sagt og skrevet at Solskjær har Uniteds kultur i seg.

Det samme gjelder Phelan.

Er det noen som kjenner Manchester Uniteds DNA, så er det nettopp 56-åringen fra Nelson utenfor Burnley.

Kilder: Burnley College, The Guardian, Daily Telegraph