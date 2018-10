Skulle lede Spania til VM-gull. Nå kan han få sparken for andre gang på fire måneder.

fotball

Lørdag tapte Real Madrid 1–2 for Levante. Hjemme på Santiago Bernabéu. Det betyr at storklubben har tapt tre kamper på rad og står uten seier i de fem siste kampene.

Dermed sitter Julen Lopetegui svært utrygt som Real Madrid-trener. Nå kan han få sparken fra en trenerjobb for andre gang på bare noen måneder.

Nedturen slås stort opp i spansk presse, og storavisene Marca og AS slår fast at han lever farlig.

«Tiden er i ferd med å renne ut», skriver Marca.

AS kliner enda mer til: «Lopetegui i avgrunnen», skriver de etter tapet.

– Renommeet hans får seg et solid skudd på baugen, sier Viasats fotballekspert Petter Veland.

Spania-suksess

I 2016 var en arbeidsledig Lopetegui sterkt koblet til den ledige trenerjobben i Wolverhampton, som da spilte på nivå to i England.

Men Lopetegui havnet aldri i England. Istedenfor ble han annonsert som Spanias nye landslagssjef i juli samme år. Mannen som har spilt kamper for både Real Madrid og Barcelona, var arvtager for den VM-vinnende treneren Vicente del Bosque.

Lopetegui og Spania ble en umiddelbar suksess. Spania spilte vakker fotball og imponerte stort i kvalifiseringen til årets VM i Russland. Laget vant ni av ti kamper og scoret 36 mål, mens de bare slapp inn tre. Lopeteguis mannskap reiste til Russland som favoritter.

Så skar det seg.

Samme uke som Spania skulle VM-åpne mot Portugal, annonserte Real Madrid at Lopetegui var klubbens nye trener og skulle ta over etter å ha ledet Spania i VM.

– Det ga mening at Real Madrid gikk for Lopetegui da Zidane trakk seg. Han hadde ikke tapt med Spania på to år og han kjente mange av spillerne gjennom landslaget, sier Petter Veland.

Spanias fotballforbund var alt annet enn fornøyd med at forbundet fikk beskjed om overgangen bare fem minutter før nyheten ble kjent for alle. Det, kombinert med den uheldige timingen, førte til at forbundets president, Luis Rubiales, bestemte seg for å gi Lopetegui sparken – bare to dager før lagets første VM-kamp.

– Landslaget tilhører alle, og vi må sende en klar beskjed til alle ansatte i forbundet at man må oppføre seg, vi har en viss etikk. Julen har jobbet fenomenalt, jeg har ikke noe å klage på der. Måten dette har skjedd på tvinger meg likevel til å ta denne beslutningen, sa Rubiales etter sparkingen, ifølge The Guardian.

– Kan forstå at han takket ja

Mens Lopetegui pakket sakene, tok Fernando Hierro over ansvaret for Spania. Laget kom seg ikke lengre en 16-delsfinalen, der de på overraskende vis røk mot Russland etter straffesparkkonkurranse.

Ifølge Veland diskuterer spanjolene fortsatt hvem som hadde ansvaret for fiaskoen i Russland. Han er todelt i synet på Lopeteguis dramatiske valg.

– Man kan vise forståelse for at en mann som han takket ja til Real Madrid-jobben. Han har spilt for dem tidligere, er spansk og det er en av de største, kanskje den største, klubben i verden. Jeg kan skjønne hvorfor man slipper alt man har i hendene og tenker konsekvenser senere når man får et slikt tilbud, sier han og fortetter:

– Samtidig burde prosessen foregått på en annen måte. Ut ifra informasjonen vi utenfor har fått, mener jeg Lopetegui gjorde den største feilen. Han kunne fortalt presidenten om tilbudet, slik at de kunne blitt enige om en løsning. Istedenfor gikk han bak forbundets rygg. Det står igjen som en stor feil.

Må gjenoppbygge karrieren

19. august spilte Real Madrid lagets første kamp etter at Lopetegui tok over. Det endte med en oppskriftsmessig 2–0-seier mot Getafe, men den neste runden ga tegn på at den tidligere landslagstreneren ikke hadde fått helt sving på Los Blancos.

Girona slo den regjerende Champions League-mesteren hele 4–1. Laget slo tilbake med noen lovende kamper, blant annet 3–0-seier mot Roma i Champions League, men så fikk de samme resultat i fleisen mot Sevilla en uke etterpå.

Siden har ikke laget vunnet en eneste kamp: 0–0 mot Atlético Madrid, 0–1 mot CSKA Moskva, 0–1 mot Alavés og nå 1–2 mot Levante sist.

– Å bli sparket er det siste jeg tenker på. Jeg fokuserer på å løfte spillerne til tirsdag (møter Viktoria Plzen i Champions League, jou.anm.). Vi kan snu dette, sa Lopetegui etter tapet mot Levante, skriver ESPN.

52-åringens skjebne kan være avhengig av hvor fort Real Madrid kan stille med en erstatter, tror Petter Veland. Han tror det kan bli lang vei til neste toppklubb om Lopetegui mister jobben.

– Han havner aldri i Barcelona på grunn av relasjonen med Real Madrid. Samme med Atlético. Jeg skjønner ikke hvorfor utenlandske klubber skal velge han om de har gode alternativer, med tanke på det som har skjedd og at han ikke er god i engelsk. Han er nok i så fall ikke i nærheten av å ta over en av de antatt største klubbene. Dermed må han bygge seg opp på nivå to.

Neste helg venter den største kampen i spansk fotball. Real Madrid møter Barcelona. Om det er med ny trener, er ikke utenkelig.

– Stemningen og presset rundt klubben bare en uke før El Clasico er slik at jeg tror Perez føler han må gjøre noe. Men man må ha en som kan komme inn også. Finner de en erstatter kjapt, tror jeg Lopetegui er ferdig, sier Veland.