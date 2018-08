Skotske aviser roser Erling Braut Håland (18) opp i skyene

fotball

«From one baby-faced assassin to another».

Slik åpner den skotske tabloidavisen The Daily Record sin beskrivelse av gårsdagens 3-0-seier til Molde over Hibernian.

«Tenåringssensasjonen» Erling Braut Håland scoret to av Moldes mål. MFK-spissen og hans samarbeid med Fredrik Aursnes får i skotske aviser mye av æren for å sende det norske laget videre til playoff i Europaligaen.

– Virtuos opptreden

– Erling Braut Håland levde opp til forventningene når Moldes 10 millioner-pund-mann endte Hibernians europaeventyr med en virtuos opptreden, skriver riksavisen The Scotsman om kampen.

Hibernian klarte ikke å håndtere Braut Håland, er avisens analyse av kampen.

– Om han, som ventet, tilriver seg tittelen til John Carew som den dyreste eksporten noensinne fra Norges øverste nivå ved å gå til Salzburg, blir det garantert bare et steg på vegen til en av kontinentets mest prestisjetunge ligaer. Denne gutten er noe for seg selv.

The Scottish Sun skriver følgende i sin sak om kampen:

– Selv om Hibs gjorde et godt forsøk og skapte noen halvsjanser, ble de til slutt slått av et fysisk truende hjemmelag i toppform, de er kommet halvveis i den norske sesongen, og det var lett å se.

Cibicki-ros

Pawel Cibicki får også oppmerksomhet i de skotske avisene. The Scotsman, som også leverte en versjon av saken til Edinburgh Evening News og The Herald, skriver:

– Cibicki var elektrisk i åpningen av kampen - og er et navn som kan vekke grusomme tilbakeblikk for Hibs-supportere, siden han var med på Malmö-laget som knuste Pat Fenlons hjelpeløse lag 7-0 på Easter Road i 2013.

Selv om både Hibernian-spillerne og -supporterne så ut til å stortrives under besøket i Molde, slipper ikke byen like godt fra beskrivelsene i skotske aviser. Avisene anslår at mellom 500-600 skotske supportere tok turen til Molde. The Scotsman skriver at den «sovende byen ved sjøen» fikk kjenne supporterne på kroppen.

– De skapte en oppildnet stemning, som var til lokalbefolkningens forundring og til tider underholdning.

The Daily Record klarte ikke å la være å klage på norske øl-priser en siste gang. Avisen skryter av Hibernians opptreden i Europa i år og mener klubben har skapt historie.

– Men det var kanskje lite trøst for de 500 supporterne som møtte 10 pund per øl i Moldes barer mens de slukket sorgen.