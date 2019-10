Skal forske på kvinnefotball i Norge for 42 millioner kroner. Satsingen beskrives som en revolusjon.

fotball

– Jeg kan nesten ikke beskrive hvor viktig dette er. Ved å få på plass en kompetanseplattform som er skreddersydd for jenter, kan vi revolusjonere måten vi utvikler spillere i Norge, sier Hege Jørgensen entusiastisk.

Hun er daglig leder i Toppfotball Kvinner. Nå står et nytt og ambisiøst prosjekt på trappene. 42 millioner kroner skal brukes til å forske på kvinnefotball i Norge.

Det skal ta idretten til nye høyder.

– Norge kan være helt i front på kompetanse innen kvinnefotballen gjennom dette prosjektet. Det kan bli et stort konkurransefortrinn for Norge som fotballnasjon, sier Jørgensen.

– Store hull i forskningen

Universitetet i Tromsø og Tromsø forskningsstiftelse, stiftet av mangemilliardær og invester Trond Mohn, står bak prosjektet. De går inn med 21 millioner hver. Forskningen skal pågå over de neste fire årene.

I dag er det over 120.000 jenter som spiller fotball i Norge. Hovedmålet er å finne ut hvordan man kan utvikle norske spillere på best mulig måte.

Det er særlig tre forhold som skal studeres:

Hvordan kan man utvikle bedre fysiske egenskaper?

Hvordan kan man bevare en god mental helse?

Hvordan kan man forhindre skader på best mulig måte?

– Det er store hull i den forskningsbaserte kunnskapen i kvinnefotballen, sier prosjektleder Svein Arne Pettersen ved Universitetet i Tromsø.

Det er én av grunnene til at han har ønsket å gå i gang med dette prosjektet. Samtlige lag i Toppserien og 1. divisjon skal være med i forskningen.

Tromsø forskningsstiftelse (TFS): Stiftet i 2007 av Trond Mohn.

Stiftelsen har som formål å støtte langsiktig grunnleggende forskning og forskningstiltak ved UiT, samt andre institusjoner i landsdelen som samarbeider med UiT.

Støtten fra TFS inngår i spleiselag med offentlige forskningsmidler, og utgjør normalt 30–50 prosent av kostnadene i prosjektet.

Baserer seg på donasjoner fra Trond Mohn.

Ved inngangen av 2019 utgjorde kapitalen 325 millioner kroner. Midlene i stiftelsen skal deles ut innen 2025.

Siden starten har TFS tildelt 327 millioner kroner til forskningsmål.

Har brukt forskning på menn

En av de store svakhetene ved tidligere idrettsforskning, er at den stort sett er blitt basert på menn. Resultatene er deretter brakt over på kvinnene.

– Det er kjønnsforskjeller her. Det blir spennende å se hvordan man kan produsere mer robuste og bedre spillere, sier Unn Sørum, administrativ leder i Tromsø forskningsstiftelse.

Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen har vist at det er mulig å komme fra Norge og bli blant verdens beste spillere. Jørgensen mener at potensialet er der til å kunne utvikle enda flere verdensstjerner.

– Vi har per i dag altfor lite kunnskap om hvordan utvikle best mulig fotballspillere. Til tross for at vi famler i blinde, er vi ganske gode. Mulighetene er derfor helt enorme, sier Jørgensen.

Klaveness hyller tiltaket

Nyheten om det nye forskningsprosjektet gleder miljøet. Lise Klaveness, lederen for avdelingen for elitefotball i Norges Fotballforbund, mener dette er et stort steg i riktig retning.

– Fotball er Norges største idrett for kvinner. Vi har over hundre tusen aktive jenter og kvinner i fotball, sier hun i en pressemelding, og legger til:

– Økt kunnskap om jenters fysiske forutsetninger i idretten er svært viktig både for å tilrettelegge i bredden, men også for å henge med i den eksplosive utviklingen som skjer i toppfotballen internasjonalt, forteller den tidligere landslagsspilleren.