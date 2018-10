Skal fly inn spillere til treninger og kamper: Slik skal fotballforbundet danne landslag i dataspill

fotball

ULLEVAAL STADION: – For en kamp vi har fått, lyder det fra kommentatorboksen.

Juventus-stjernen Juan Cuadrado har nettopp banket inn 2–1 mot Frankrike. Et svært viktig mål. Men vi er overhodet ikke i Italia. Kampen foregår på Ullevaal stadion, på en TV-skjerm.

Rundt står et stort antall ungdom og følger kampen. Bak skjermene kan man se de norske landslagsspillerne i fotball varme opp før Nations League-møtet med Slovenia.

Målet sendte Magnus Myhrhaug Kristiansen i ledelsen i finalen av NFFs FIFA-turnering på Playstation. Han måtte til slutt se seg slått av Anders Rasmussen. 20-åringen fra Egersund snudde og vant og ble dermed best av 350 deltagere.

Premie: En plass på Norges splitter nye landslag.

– Det er egentlig helt vanvittig at jeg nå får en plass på landslaget. Siden man har sett andre land starte med landslag, er det noe man har drømt om. Det er gøy å kunne gjøre det jeg trives med, sier Rasmussen, som til daglig studerer Økonomi og Administrasjon i Bergen.

Vil ikke henge etter

Norges Fotballforbund er i gang med et nytt prosjekt. De vil kaste seg på bølgen.

E-sport er i vinden, og Norge vil være med. Derfor oppretter de et eget landslag viet til dataspill. Det vil handle først og fremst om FIFA, men også om det andre, kjente fotballspillet Pro Evolution Soccer.

– Hvorfor gjør dere dette?

– Vi ønsker å nå ut til en målgruppe som i utgangspunktet kan være vanskelig å treffe. Vi ønsker å henge oss på trenden, som vi ser i alle forbund i Europa. Man ser det i utviklingen i FIFA og UEFA at dette er noe man satser på, og vi vil ikke seile akterut, sier ansvarlig for e-sports i NFF, Mats Theie Bretvik.

E-sport blir en mer og mer utbredt konkurranseform. Mange lever av å spille dataspill. VM-finalen i FIFA, som ble spilt i London, ble sett av millioner. Den ble kommentert på mandarin, engelsk, spansk og tysk. Vinneren av turneringen, Mosaad «Msdossary» Aldossary fra Saudi-Arabia, vant 250.000 dollar, drøye to millioner kroner.

Slik skal de samle et landslag

Lørdag var noe av det ypperste Norge har å by på i det førstnevnte. Turneringen ble sendt direkte på TV 2.

Nå fortsetter jobben for landslagssjef Marius Hjerpseth og Theie Bretvik. De skal i løpet av den kommende tiden sett sammen et komplett landslag. Planen er at det skal bestå av et sted mellom seks og åtte spillere. Noen som er spesialisert på Playstation, noen på Xbox, mens noen må kunne håndtere begge konsoller.

– Jeg var veldig fornøyd med nivået på spillerne i turneringen i helgen. Mange utmerket seg som gode kandidater til landslaget i fremtiden, sier landslagssjef Hjerpseth, som inntil videre også er spiller på laget.

Duoen har skrevet ned flere interessante navn de vil snakke med i fremtiden. Til slutt skal altså et fullt landslag være klart.

– Det vil begynne å skje ganske fort, sier Hjerpseth.

Vil ha nasjonal liga

Kniper man en plass på landslaget, blir man behandlet som en toppidrettsutøver. Med hjelp av samarbeidspartnere tilbyr NFF spillerne å bli fløyet inn til samlinger og kamper, betale overnatting, samt kompensere dem for tiden som brukes på spill.

– Målet er at det skal være som det vanlige landslaget, sier Theie Bretvik.

På sikt er håpet at det skal lages en løsning der alle spiller på et klubblag til vanlig, og et landslag dersom man er god nok. Foreløpig er det kun Vålerenga som har startet eget e-sportslag. Ideen om en egen liga i Norge er i gang, men foreløpig et stykke unna, opplyser han.

– E-sport vokser veldig. Fotballklubber er mer interessert enn tidligere. Jeg har et håp om at lignende ting skal skje i Norge, som har skjedd i for eksempel USA og Tyskland, der hver klubb har minst én spiller som representerer dem i en liga. Det hadde vært kjempegøy å få til i Norge også, sier Hjerpseth, som selv har bakgrunn hos FIFA-produsent EA.

Han er også et kjent navn fra Youtube, der han i en rekke år har laget populære videoer.

Mener gamere har ufortjent rykte

Signalene NFF har fått, er at det skal spilles en form for EM og VM i fotballspill. Foreløpig er det ikke bekreftet om det blir FIFA eller Pro Evolution Soccer som det blir konkurrert i.

– Det hadde vært veldig morsomt å få en spiller til VM, sier Marius Hjerpseth.

Målet er å ha en komplett landslagsstall i løpet av 2018. I første omgang kan det være aktuelt med treningskamper mot nabolandene Sverige og Finland.

NFF har som mål å legge til rette for sine landslagsspillere. De mener også det er viktig at spillerne selv tar det seriøst. Marius Hjerpseth, med bred bakgrunn fra spillet, mener mange har et feil inntrykk av «gamere».

– For å bli best i FIFA, er det viktig å sove nok, spise riktig og sunt. Det gjør at man kan yte sitt beste. Det er nødvendig for å nå toppen, sier han.