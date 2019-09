Skadeknipe for Solskjær: Flere nøkkelspillere ute

fotball

United har trøblet i sesongstarten, og skadenyhetene kommer på et dårlig tidspunkt for Solskjær.

Midtbanestjernen Paul Pogba måtte droppe landslagssamlingen med Frankrike som følge av en ankelskade, men han ble sett på Uniteds treningsfelt tirsdag, ifølge lokalavisen Manchester Evening News.

England manglet både Aaron Wan-Bissaka og Jesse Lingard i EM-kvalifiseringsrunden.

Wan-Bissaka har pådratt seg en ryggskade, mens Lingard er blitt syk. Begge er aktuelle for lørdagens hjemmekamp, men det er ikke helt sikkert at de kan spille.

For venstreback Luke Shaw ser Leicester-møtet ut til å komme for tidlig. Det gjør det trolig også for den lårskadde angriperen Anthony Martial.

Krise?

De nevnte fem spillerne hører alle hjemme i Solskjærs foretrukne United-ellever. Stallen hans er tynn sammenlignet med storlag som Manchester City og Liverpool, men helt krise er det ikke, ifølge Dag Langerød.

Han er redaktør for United.no og følger klubben tett.

– Jeg synes ikke skadene i seg selv er en krise. Men hvis United taper hjemme mot Leicester og ligger seks poeng bak dem etter fem kamper, og Liverpool og City vinner igjen, så ser det jo ille ut, sier Langerød til NTB.

– Det ser jo ikke bra ut. Solskjær har en tynn stall allerede, og Pogba og Martial er kanskje to av de viktigste spillerne offensivt i banen, der United har slitt. Det finnes ganske mange alternativer for Solskjær, men andre lag har bredere tropper når det gjelder spillere med et solid navn, særlig Manchester City, legger han til.

Lang liste

Pogba og Wan-Bissaka har startet de fire seriekampene så langt, mens Shaw og Martial var ute sist. Lingard var svak i de første tre kampene og ble henvist til benken mot Southampton (1-1), der han fikk en halv omgang som innbytter.

På Uniteds skadeliste finnes også Diego Dalot, i tillegg til langtidsskadde Eric Bailly og Timothy Fosu-Mensah. Førstnevnte sliter med en skade i hofteområdet, men kan være tilbake i spill om kort tid. Dalot blir viktig dersom det viser seg at Wan-Bissaka ikke kan spille.

Noe godt nytt er det også for Solskjær etter landslagspausen. Marcos Rojo spilte natt til onsdag hele kampen da Argentina slo Mexico 4-0 i USA. Det var forsvarerens første kamp siden april.

Fredag holder Solskjær pressekonferanse foran helgens Premier League-runde. Da får vi flere svar om status på de skadde spillerne.

Så langt står United med følgende rekke i ligaen: 4-0 mot Chelsea (h), 1-1 mot Wolverhampton (b), 1-2 mot Crystal Palace (h), 1-1 mot Southampton (b).