Sene scoringer skapte Nations League-drama

fotball

SLOVENIA - NORGE 1–1

KYPROS - BULGARIA 1–1

LJUBLJANA: Frustrasjonen hadde begynt å bre seg blant de norske spillerne.

Kanskje var det noen som tenkte: Skal en ny gyllen landslagssjanse misbrukes?

Men så, fire minutter før full tid, steg Bjørn Maars Johnsen høyt til vers. Ballen gikk via hodet og i mål.

Dermed sto det 1–1, og Norge lå ett poeng foran Bulgaria, som overraskende lå under for Kypros.

Dramatikken var imidlertid ikke over. For rett før slutt utlignet Bulgarias Nikolaj Dimitrov på straffe.

Spilte på resultat

– Det var jätteskönt. Vi hadde kontakt med noen på den andre kampen, så da vi hørte det ble 1-1 der, var det dobbeltskönt, sier Lagerbäck til TV 2.

– Det er en tight gruppe og jeg syns vi har gjort det ganske bra. Vi kan kanskje vinne, vi er med i racet. Nå skal vi spille på deres resultat i siste kamp, og reagere utifra stillingen i den andre kampen, slik som i dag, legger han til.

Dette skriver kommentator Ola Bernhus om kampen: «Til slutt var uavgjort en lettelse, og slik burde det ikke være»

Dermed står Norge og Bulgaria med like mange poeng før den siste runden i Nations League-gruppen. Innbyrdes er det likt, men Norge har ett mål bedre målforskjell.

Hvem som får en ekstra EM-sjanse, avgjøres mandag kveld.

Slovenia – Norge 1-1 (1-0) UEFAs nasjonsliga fotball fredag, C-divisjonen gruppe 3: Stozice stadion, Ljubljana 10.254 tilskuere Mål: 1-0 Benjamin Verbic (9), 1-1 Bjørn Maars Johnsen (85). Dommer: Ruddy Buquet, Frankrike. Gult kort: Sigurd Rosted (56), Rune Almenning Jarstein (74), Norge, Rajko Rotman (72), Slovenia. Lagene: Norge (4-4-2): Rune Almenning Jarstein – Omar Elabdellaoui, Håvard Nordtveit, Sigurd Rosted, Haitam Aleesami – Stefan Johansen (Martin Ødegaard fra 57.), Markus Henriksen, Ole Selnæs, Mohamed Elyounoussi – Ola Kamara, Tarik Elyounoussi (Bjørn Maars Johnsen fra 63.). Slovenia (4-2-3-1): Vid Belec – Najc Skubic, Aljaz Struna, Miha Mevlja, Andraz Struna – Amir Dervisevic, Rajko Rotman – Domen Crnigoj (Roman Bezjak fra 58.), Miha Zajc (Robert Beric fra 69.), Benjamin Verbic – Andraz Sporar (Jaka Bijol fra 84.).

Tidlig baklengs

Det begynte imidlertid på verst tenkelig vis. Med en tidlig Slovenia-scoring.

Tankene gikk til 11. oktober 2013. Det var sist gang det norske landslaget var i Slovenia. 125 kilometer herfra, på stadionet Ljudski vrt i Maribor, fikk Per-Mathias Høgmo en brutal start som norsk landslagssjef.

– Vi begynte svakt. De første 15 minuttene, før de scoret, var vi dårlige. Men vi beholdt roen. Vi hadde noen sjanser og kunne avgjort, men 1-1 er greit. Vi har sjansen, sier Lagerbäck til TV 2.

Inn mot kampen hadde prosjektet fått merkelappen «Nye Norge». Fasit etter kamp var 0–3 og et sønderknust håp om VM-kvalik.

Da var det spissen Milivoje Novakovic som ødela nattesøvnen til det norske forsvaret.

På Stozice Stadium fredag kveld, 1863 dager senere, var navnet Benjamin Verbic.

Åtte minutter ut i kampen tredde Slovenia seg tilsynelatende enkelt gjennom Norges forsvar. Motsatte bevegelser, tre slovere som kombinerte raskt, og så var Norge utspilt. Verbic fikk god plass til å banke ballen ned i det lengste hjørnet.

Rune Almenning Jarstein var sjanseløs. 1–0 Slovenia.

Gigantisk sjanse

Norge var rystet, men utover omgangen krigde de seg tilbake i kampen.

Spesielt Mohamed «Moi» Elyounoussi tok stadig mer grep, med et tenningsnivå som så ut til å øke for hvert minutt. Ballkunstneren var god og sint om hverandre.

Og etter en halvtime kom sjansen det var vanskelig å fatte ikke gikk i mål. Headingen fra Elabdellaoui ble reddet på streken, der den danset langs krittet i det som føltes som en evighet – uten at Ola Kamara greide å pirke ballen i mål.

– Jeg trodde den var inne. Det var veldig nære, jeg har ikke sett replay av det. Men det var ikke nok, konstaterer Elabdellaoui til TV 2.

Rett etterpå kom en ny enorm mulighet. «Moi» fikk all verdens av tid til å sette ballen i mål nesten fra straffemerket, men treffet var svakt, og ballen rullet langt utenfor.

Annullert mål

Norge burde utlignet, men det var likevel ikke grunn til å være fornøyd med prestasjonen.

Ti minutter ut i 2. omgang ble Martin Ødegaard byttet inn for Stefan Johansen. Kunne 19-åringen åpne opp et kompakt Slovenia?

Etter drøye 70 minutter tok han heller på seg oppgaven med å avslutte selv. Og avslutningen var god, men keeper Vid Belec fikk avverget.

- Vi stanget lenge, hadde mye ball og føler vi har kontroll på alle situasjonene bortsett fra der de ikke scorer. Det er selvfølgelig deilig, selv om vi skulle hatt alle tre. Da hadde nok mye vært gjort. Men det er positivt at vi har alt i egne hender, sier Ødegaard til TV 2.

Så smalt det motsatt vei. Hjemmepublikumet slapp løs et jubelbrøl da ballen lå i mål bak Jarstein, og hjemmespillerne feiret stort. Først etter noen sekunder gikk det opp for dem at målet var annullert.

Der og da kunne Norges håp om seier vært begravet, men nå var alt åpent.

Og så kom Johnsens utligning i stedet. Dermed fortsetter Nations League-dramaet med full styrke helt til sent mandag kveld.

Da er det Kypros – Norge og Bulgaria – Slovenia.