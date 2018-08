Sen utligning ødela for Sarpsborg

fotball

Sarpsborg 08 - Rijeka 1–1

Sarpsborg så ut til å skape et perfekt utgangspunkt i europaligakvalifiseringen, men en drømmescoring fra Rijeka like før slutt sørget for 1-1.

Der Sarpsborg tidvis kjørte over St. Gallen i den andre kvalifiseringsrunden, fikk de betydelig tøffere motstand torsdag kveld.

For Østfold-laget hang tidvis i tauene mot kroatiske Rijeka hjemme på et utsolgt Sarpsborg stadion. Ved fem anledninger måtte den russiske Aleksandr Vasjutin varte opp med klasseredninger for å holde blåtrøyene inne i kampen.

Da det gjensto snaue 20 minutter var det i stedet Sarpsborg som skulle få hull på byllen. Kristoffer Zachariassen var observant på et langt innkast fra Joachim Thomassen og sørget for 1-0-seier da han headet ballen i mål fra kort hold.

Sarpsborg så ut til å holde ut, men med sju minutter igjen å spille måtte omsider Vasjutin kapitulere da Alexander Gorgon fikk drømmetreff fra 25 meter.

RBK tok langt steg mot neste runde: Levi herjet - RBK sikret fantastisk utgangspunkt

Store sjanser

Etter en god start var Sarpsborg svært heldig som ikke kom under etter ni minutters spill. Maxwell Acosty fikk stå alene inne i sekstenmeteren til å avslutte, men Aleksander Vasjutin vartet opp med en fin redning. Returen havnet i beina på Domagoj Pavičić, som avsluttet rett på Jon-Helge Tveita plassert på streken.

Snaue ti minutter senere fikk Thomassen muligheten til å sende Sarpsborg stadion til himmels, men avslutningen gikk en liten halvmeter til side for Rijeka-målet.

Etter halvtimen spilt rotet Joonas Tamm da han forsøkte å heade hjem til Vasjutin. Heber plukket opp ballen, men den russiske keeperen holdt Sarpsborg inne i kampen da han vartet opp med en god redning.

Matti Lund Nielsen skapte hjemmelagets største mulighet fem minutter før slutt. Skuddet skapte problemer for Simon Sluga, men Rijeka-keeperen klarte å sparke unna returen før Rashad Muhammed kunne nå den.

Innholdsrik avslutning

Rijeka fortsatte å kjøre over hjemmelaget etter pause. Vasjutin måtte nok en gang i aksjon da han reddet et bra forsøk fra bortelagets brasilianske spiss Heber.

Etter 57 minutter kom den russiske burvokternes høydepunkt. Alexander Gorgon sto plutselig alene på ti meter og skulle bare bredside ballen til venstre for Vasjutin, men keeperen vartet opp med en enorm reaksjonsredning.

Med snaue 20 minutter igjen å spille var det i stedet Sarpsborg som skulle ta ledelsen. Et langt innkast fra Thomassen ble stusset videre fra Patrick Mortensen. Ballen falt perfekt til Kristoffer Zachariassen på full fart inn i feltet og bergenseren headet blåtrøyene i føringen mot spillets gang.

Med sju minutter igjen å spille klarte ikke lenger Vasjutin å unngå baklengsmål. Alexander Gorgon mottok ballen på 25 meter, dro seg inn i banen og banket ballen i krysset. En svært fortjent scoring for bortelaget.

Det kunne også blitt 1-2 da Antonio Colakk avsluttet fra kort hold på overtid, men forsøket gikk like utenfor målet til Vasjutin.

Returoppgjøret spilles i Rijeka 16. august.

(©NTB)