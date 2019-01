«Selv ikke triumf i Europa er noen garanti for at Solskjær får fortsette»

fotball

Når finalen i Champions League spilles 1. juni i Madrid, er det gått 20 år og seks dager siden Solskjærs ikoniske finalescoring i samme turnering.

Veien frem til Madrid er lang for Manchester United. Men selv om de skulle overgå alt av forventninger og vinne Europas gjeveste klubbturnering, er det ingen garanti for at Solskjær får fortsette som klubbens manager.

Akkurat nå foregår det et spill over nordmannens hode. Prestasjonene på banen utover vinteren og våren er bare én av faktorene som vil avgjøre Manchester Uniteds trenervalg.

Jakten på Pochettino

Fra det øyeblikket José Mourinho fikk sparken har engelske medier virker samstemte i hva som er Manchester United-ledelsens førstevalg som permanent manager. Han heter Mauricio Pochettino og er manager for Tottenham, søndagens motstander for Manchester United.

Grunnen er enkel: Pochettino har løftet Tottenhams opp til et betydelig høyere nivå enn det klubbens lønnsutgifter skulle tilsi.

I fotball er det som regel en sterk sammenheng mellom spillerlønninger og resultater.

At Tottenham i snitt de siste fem sesongene (inkludert denne) ligger nesten tre ligaplasser over plassen på Premier League lønnsranking, er oppsiktsvekkende.

Ingen av de andre topplagene er i nærheten av det samme:

Men hvor realistisk er jakten?

Solskjær har fått en drømmestart, og han har brakt smilene tilbake til Old Trafford. Men det blekner mot Pochettinos meritter.

Trolig skal det svært mye til for at Manchester United-toppene skal foretrekke Solskjær foran Pochettino. Men det er langt fra sikkert at de lykkes i jakten på argentineren.

Hindringene står i kø:

Pochettino selv. Er han i det hele tatt villig til å forlate Tottenham, eller vil han se hvor langt han kan ta dette laget? Denne uken uttalte han at han ønsker å bli «i 20 år». Fotballhistorien viser at slike uttalelser ikke nødvendigvis betyr at treneren blir, men det er altså langt fra sikkert at det blir aktuelt å flytte på seg nå.

Er han i det hele tatt villig til å forlate Tottenham, eller vil han se hvor langt han kan ta dette laget? Denne uken uttalte han at han ønsker å bli «i 20 år». Fotballhistorien viser at slike uttalelser ikke nødvendigvis betyr at treneren blir, men det er altså langt fra sikkert at det blir aktuelt å flytte på seg nå. Daniel Levy. Tottenhams styreleder er beryktet. Grunn? Han er svært tøff å forhandle med. Det sitter nok langt inne å gi slipp på sin suksessmanager, spesielt til en ligarival.

Tottenhams styreleder er beryktet. Grunn? Han er svært tøff å forhandle med. Det sitter nok langt inne å gi slipp på sin suksessmanager, spesielt til en ligarival. Konkurransen. Pochettino har også flere ganger vært koblet til Real Madrid. Den spanske gigantklubben sliter denne sesongen tungt, og et nytt trenerskifte ved sesongslutt er ikke utenkelig.

Andre kandidater

The Guardians anerkjente kommentator Daniel Taylor fastslår at Solskjær til tross for fem strake triumfer ikke kan sammenlignes med Pochettino – og heller ikke andre managerkandidater som har langt mer å vise til på toppnivå.

Selv om Pochettino-jakten skulle feile, vil Solskjær likevel ha konkurranse fra en rekke stjernemanagere.

To av dem som er blitt nevnt er Juventus’ suksesstrener Massimiliano Allegri og Zinédine Zidane, som vant tre strake Champions League-triumfer som Real Madrid-manager.

Ole Gunnar Solskjær Født: 26. februar 1973 Yrke: Manager Manchester United. Karriere som spiller: Clausenengen, Molde og Manchester United. Vant Premier League 6 ganger, FA-cupen 2 ganger og Champions League 1 gang. Karriere som trener: Manchester Uniteds reservelag, Molde og Cardiff. Ledet Molde til to seriegull og ett cupgull i sin første periode i klubben. Rykket ned med Cardiff. Kom tilbake til Molde og ledet klubben til seriesølv de to siste sesongen. Landslaget: 67 kamper og 23 mål for Norge.

Letingen etter sportsdirektør

Mange har påpekt at Manchester United først må bestemme seg for hvilken retning klubben vil ta, deretter finne en manager som passer med dette.

Siden i fjor sommer er det blitt skrevet mye om at klubben er i gang med å endre strukturen i klubben. De leter etter en ny sportsdirektør.

Det skjer etter en erkjennelse av at mye er blitt gjort feil siden Sir Alex Fergusons avgang i 2013. Ingen av de permanente managerne David Moyes, Louis van Gaal og Mourinho lyktes, og det er blitt gjort en rekke dyre feilkjøp.

For en trener vil det viktigste alltid være å vinne på kort sikt. Tanken med å ha en sportsdirektør er å sikre stabilitet og at klubben beveger seg i en bestemt retning over tid. Blant andre Manchester City har denne modellen.

Ifølge Independent var Mourinhos motstand mot ansettelsen av en sportsdirektør en del av grunnen til at han fikk sparken før jul. Manchester Evening News skrev at letingen etter sportsdirektør er en sentral del av forklaringen på at Manchester United utsatte valget av permanent manager til etter sesongen.

En av dem som nevnes hyppig som en aktuell kandidat, er Paul Mitchell. Nå jobber han i tyske RB Leipzig, men tidligere har han jobbet med Pochettino i Southampton og Tottenham. Selv om han forlot Tottenham, skal forholdet til Pochettino fortsatt være godt.

De neste United-kampene Søndag: Tottenham (b) i ligaen 19. januar: Brighton (h) i ligaen 29. januar: Burnley (h) i ligaen 3. februar: Leicester (b) i ligaen 9. februar: Fulham (b) i ligaen 12. februar: Paris Saint-Germain (h) i Champions League 24. februar: Liverpool (h) i ligaen 27. februar: Crystal Palace (b) i ligaen Fjerde og femte runde i FA cupen spilles 26. januar og 16. februar.

Resultatene så langt Cardiff-Manchester United 1–5 Manchester United-Huddersfield 3–1 Manchester United-Bournemouth 4–1 Newcastle-Manchester United 0–2 Manchester United-Reading 2–0 (FA-cupen)

Solskjærs sjanser

Kommer en sportsdirektør på plass i løpet av våren, vil denne personen naturligvis bli viktig i trenerjakten.

Det er med andre ord mye Solskjær ikke styrer selv når det gjelder egen skjebne.

Noe som imidlertid taler for Solskjær, er at han er godt likt av fansen og angivelig også fra spillerne. Foreløpig handler dette kanskje vel så mye om at han skiller seg så kraftig fra Mourinho, men det er likevel en faktor som kan ha betydning.

Forrige uke fikk nordmannen spørsmål om hva han mente skulle til for å få jobben permanent.

Han poengterte at laget må spille på en måte som minner om Fergusons lag, og at de kanskje også må få et trofé. Mulighetene til det siste er FA-cupen og Champions League.

Men selv ikke Europa-triumf er noen garanti.