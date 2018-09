Seerne møtt av svarte skjermer: – Utrolig trist

fotball

Tirsdag kveld ble en ny Champions League-sesong innledet, og for mange var Liverpools møte med Paris Saint-Germain det store høydepunktet.

Men for dem som skulle se kampen på Viaplay, strømmetjenesten til Viasat, ble det frustrasjon.

Viaplay-seere i Norge, Sverige og Danmark møtes av svarte skjermer.

Svenske Viaplay har gått ned for telling. Da blir det kaos. — Per-Jarle Heggelund (@heggelund7) September 18, 2018

Oppdatering: Flere får spilt av innhold

Vi var i kontakt med Fredrik Olimb, pressesjef i norske Viaplay kl. 21.23, 23 minutter etter kampstart.

– Vi er klar over at vi sliter med tjenesten nå. Vi jobber på spreng for å identifisere feilen og vil utbedre det så fort vi har funnet ut av hva det er, opplyste han.

Olimb sa da at de hadde fått tilbakemeldinger på at seere «sliter med å laste innhold, logge inn og med å starte strømmer», men at de foreløpig ikke visste hva feilen skyldes.

Kl. 21.50 sier Olimb at «stadig flere kunder får nå logget inn og spilt av innhold». Likevel er det fortsatt mange som er rammet.

– Utrolig trist

I sosiale medier er det mange sinte reaksjoner. Reaksjonene kommer både fra Norge, Sverige og Danmark.

– Det hører til sjeldenhetene at dette skjer for oss, men det er utrolig trist at det skjer. Vi jobber på spreng for å finne ut hvor feilen ligger. Det er mange folk som sitter og graver i systemene, så vi håper at vi er oppe igjen raskt, sier Olimb.

Viaplays sportspakke koster 299 kroner i måneden.