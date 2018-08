Ingen Håland i A-landslagstroppen

fotball

Landslagstrener Lars Lagerbäck offentliggjorde troppen til kampene mot Kypros og Bulgaria i Nations League tirsdag. Norge har fire strake seire før Nations League starter.

– Alle skjønner det er jevnt i internasjonale kamper. Vi møter to gode lag. Kypros er et lag som spiller jevne kamper uansett motstander. Bulgaria startet dårlig i sin kvalik, men etter hvert fikk de sving på sakene. De har et sterkt lag som slo Nederland og Sverige. Vi må opp på maksnivå for å slå begge lagene, sa assistenttrener på a-landslaget, Per Joar Hansen.

30-manns stamme

Lars Lagerbäck fortalte at det viktigste kriteriet for å bli tatt ut på laget er hvordan de har prestert på landslaget tidligere. Han sier at de har laget en stamme på 30 spillere som de følger nøye med.

– Vi vil bygge en stamme som er velorganisert lag som holder et høyt laveste nivå. Det er ikke så lett å komme inn i et landslag når man spiller i en klubb som kanskje spiller annerledes, sa han.

Derfor ble det svært få overraskelser da de 23 navnene ble presentert. Mats Møller Dæhli var den eneste spilleren som var med i den forrige troppen som ikke ble tatt ut i dag. Omar Elabdellaoui er tilbake i troppen etter at han meldte forfall etter siste uttak.

– Det var relativt enkelt å ta ut denne 23-mannstroppen, sa han etter at troppen hadde blitt lagt fram.

Her kan du se landslagsuttaket i reprise:

Ingen Håland

I troppen som ble presentert ble ikke Moldes Erling Braut Håland navn nevnt. Han har herjet i Eliteserien, og ble naturligvis nevnt som en mulig debutant i Lagerbäcks tropp.

– Jeg har sett flere av Moldes kamper, og det er en lovende spiller. Han har lykkes på et bra nivå, men akkurat nå er han ikke med i troppen. Nå skal han prøve seg på U21, så får vi se hvordan det går denne høsten. Men han konkurrerer mot gode spillere, så det blir vanskelig å komme seg inn, sa Lagerbäck på pressekonferansen.

18-åringen har signert for den østerrikske klubben Salzburg, men spiller ut sesongen i Molde.

Martin Ødegaard, som søndag debuterte for sin nye klubb Vitesse, er med i troppen.

Her er troppen som Lars Lagerbäck har valgt ut:

Keepere: Rune Almenning Jarstein (Hertha Berlin), Ørjan Håskjold Nyland (Aston Villa), Sten Michael Grytebust (Odense)

Forsvar: Kristoffer Ajer (Celtic), Omar Elabdellaoue (Olympiacos FC), Martin Linnes (Galatasaray), Birger Solberg Meling (Rosenborg), Håvard Nordtveit (Hoffenheim), Tore Reginiussen (Rosenborg), Sigurd Rosted (KAA Gent), Jonas Svensson (AZ Alkmaar)

Midtbane: Sander Berge (Genk), Mohamed Amine Elyounoussi (Southampton), Iver Tobias Rørvik Fossum (Hannover), Markus Henriksen (Hull City), Stefan Marius Johansen, (Fulham FC), Fredrik Midtsjø, (AZ Alkmaar), Ole Kristian Selnæs (AS Saint Etienne), Martin Ødegaard, (Vitesse)

Angrep: Tarik Elyounoussi (AIK), Alexander Sørloth (Crystal Palace), Bjørn Maars Johnsen (AZ Alkmaar), Joshua Christian Kojo King (AFC Bournemouth)

Norge møter Kypros på Ullevaal stadion 6. september og Bulgaria borte 9. september. Slovenia er det tredje laget i Norges gruppe, som spiller på nivå C i turneringen.

Fakta om UEFAs nasjonsliga i fotball * Turnering for Europas 55 landslag i fotball for menn, som ut fra oppnådde resultater deles i fire divisjoner (A, B, C og D), hver med spill i fire grupper à tre eller fire lag. * Gruppespillet avvikles første gang høsten 2018, og deretter hver høst i partallsår. Gruppevinnerne i B, C og D rykker opp, mens lagene som ender sist i sine grupper i A og B rykker ned. I C rykker de tre lagene på 4.-plass og dårligste treer ned. Gruppevinnerne i A-divisjonen møtes til sluttspill i juni 2019 om tittelen nasjonsligamester. * Gruppene i A- og B-divisjonene består av tre lag. I C-divisjonen, der Norge skal spille, er det én gruppe med tre lag, tre grupper med fire lag. I D-divisjonen er det fire lag i hver gruppe. * Inndelingen i divisjoner gjøres første gang på grunnlag av koeffisienter for oppnådde resultater i kvalifisering og sluttspill VM 2014, kvalifisering og sluttspill EM 2016 og kvalifisering VM 2018 (ikke toeromspill). * Rangeringen i nasjonsligaen brukes til seeding for trekningen av EM-kvalifiseringen. Kvalifiseringen for EM 2020 gjennomføres i mars til november 2019, med spill i ti grupper. De to beste i hver gruppe får EM-plass. * De fire siste EM-plassene skal gå til ett lag fra hver divisjon i nasjonsligaen. De fire beste lag i hver divisjon som ikke allerede er EM-klare skal i mars 2020 gjøre opp om sin divisjons «bonusplass» gjennom semifinaler og finale. * Gruppevinnerne i A-divisjonen, som spiller nasjonsligasluttspill i juni 2019, skal trekkes i EM-kvalifiseringsgrupper med bare fem lag. * Meningen med nasjonsligaen er at det skal bli flere viktige landskamper og færre «privatlandskamper». Lag skal også få flere turneringskamper mot lag på sitt eget nivå. Dessuten skal det kåres en nasjonsligavinner i alle år uten EM- eller VM-sluttspill, slik at europeiske landslag spiller om en tittel hvert år.

Håland på U-21

Aller først ble U-21-troppen til kampen mot Aserbajdsjan presentert. Leif Gunnar Smedrud har fortsatt tro på EM-avansement.

– Ja, absolutt. Vi trodde vel det var dødt i fjor på denne tiden, men vinner vi de tre siste har vi en sjanse, sa Smedrud.

På listen over spillere var også Erling Braut Håland, som det i forkant er blitt diskutert kunne bli en del av a-landslagstroppen. Men det ble med et opprykk fra G19 til U-21-troppen.

– Jeg forventer at han er seg selv. Han har vært god lenge, sa U21-trener Smerud under tirsdagens uttak.

Også Tobias Børkeeiet, Nico Mickelson, Hugo Vetlesen og Leo Østigård er hentet opp fra G19 til U21. Smeruds lag er nummer fire i sin EM-kvalifiseringsgruppe når tre kamper (Aserbajdsjan (b), Tyskland (b), Aserbajdsjan (h) gjenstår.

