Sarpsborg-treneren sa nei til RBK: - Glade for at han blir

fotball

– Dette er ferskt, det er snakk om noen få dager siden henvendelsen fra Rosenborg kom. Geir ønsket å bli hos oss, og vi ønsket å beholde Geir. Vi er glade for at han blir her, sier styreleder i Sarpsborg, Cato Haug, til Adresseavisen.

Lørdag kveld meldte VG at RBK ønsket å snakke med Geir Bakke om hovedtrenerjobben - og at også skal ha stått øverst på klubbens ønskeliste. Haug bekrefter opplysningene overfor avisen.

Og sier følgende når Adresseavisen snakker med ham lørdag kveld:

– Vi er en klubb som verken holder på trenere eller spillere som har utviklet seg her. Men vi er glade for at Geir skal være hos oss.

Haug sier samtidig at det er Bakke selv som ikke har ønsket å gå til Rosenborg.

Siste halvdel

Det skjer én uke etter at styreleder Ivar Koteng uttalte til Adresseavisen at klubben vil ha svar på trenerspørsmålet i siste halvdel av denne måneden. RBK-sesongen avsluttes i Leipzig 13. desember.

Ett annet av navnene Adresseavisen har omtalt den siste tiden, er Nordsjællands Kasper Hjulmand. Han kan være av favorittene. 16. desember tar også den danske serien vinterpause. Et annet navn som har vært oppe, blant annet i Eurosport, er nederlandske Peter Bosz.

Det er sportslig leder Stig Inge Bjørnebye som har ledet trenerjakten, sammen med de mest sportslige alibiene i styret: De tidligere toppspillerne Rune Bratseth, Vegard Heggem og Fredrik Winsnes.