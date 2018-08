Sarpsborg kan tjene 50 mill på Europa-bragd: - Vi kan ikke tenke på penger nå

fotball

Sarpsborg-Maccabi Tel Aviv 3–1

SARPSBORG: Hardtarbeidende Sarpsborg har et budsjett på rundt 70 millioner kroner i 2018.

Dersom de kvalifiserer seg for gruppespillet i Europa League har klubben tjent mellom 45 og 50 millioner kroner i UEFA-bidrag (rundt 30 mill.), TV-inntekter og billettinntekter.

Den summen blir høyere med gode resultater i selve gruppespillet.

Nå er østfoldingene 90 minutter unna den store potten.

– Hadde du spurt meg før kampen ville jeg sagt at oddsen for å gå videre ikke var sinnsykt gode. Men oddsen er bedre nå. Likevel er det et godt lag vi møter, og dersom vi ikke går til oppgaven med ydmykhet får vi problemer. Det blir en helt annen kamp i Israel, fastslo danske Patrick Mortensen, mannen som satte inn det viktige 3–1-målet på straffe.

Tre straffemål

For etter den første av to playoffkamper mot Maccabi Tel Aviv er utgangspunktet strålende for å få spille seks kamper i Europa League i høst.

Sarpsborg vant fullt fortjent 3–1 mot det israelske laget på en nær fullsatt hjemmebane.

Østfoldingene ledet 2–0 etter noen eventyrlige åpningsminutter. Maccabi reduserte ved den tidligere Vålerenga-helten Vidar Örn Kjartansson.

Men da Patrick Mortensen scoret 3–1 på straffespark tidlig i andre omgang hadde Sarpsborg fått det utgangspunktet de ønsket før returmøtet.

Tror på fyrverkeri i returen

Nå kan østfoldingene tape i Israel og likevel være klar for Europa League.

– Den kampen blir et fyrverkeri uten like, tror Sarpsborg-trener Geir Bakke.

Han var svært fornøyd med 3–1, erkjente at det var et resultat han ville takket ja til på forhånd, men understreker at det er en massiv jobb som skal legges ned neste uke.

– Det laget der er kapable til å score tre, fire og fem mål på kort tid hvis vi ikke har en bra dag. Vi må være fremoverlente og være oss selv. Skal vi tenke konsekvenser går det galt.

– Det ligger nesten 50 millioner kroner i potten, hva tenker du om det?

– Da er mitt svar at jeg tenker på KBK (Kristiansund) som vi møter søndag. Hvis vi skal prate om det som skjer etter den kampen (i Israel), er vi allerede ute. Jeg er mest opptatt av hva vi skal gjøre i den kampen, ikke hvordan ting vil se ut etterpå.

Penger og eventuelle bonuser var heller ikke det Mortensen tenkte på.

– Nei, det kan vi ikke tenke på. For meg er det viktig at lille Sarpsborg kan komme seg ut i Europa. Det ville vært fantastisk. Det er nesten så jeg kunne spilt gratis. Heldigvis har vi en så ydmyk tropp som vet hvor vi kommer fra. Jeg er ikke nervøs for at vi ikke skal være klare i Israel.

Bygget ny tribune på dugnad

Det er ingen overdrivelse å si at Sarpsborg sto på hodet i dagene og timene før møtet med israelske Maccabi Tel Aviv, det aller siste hinderet før eventuelt gruppespill i Europa League denne høsten.

Klubbens største kamp i historien, ble det sagt. Og ettersom Sarpsborg stadion ikke tilfredsstiller alle kravene til UEFA ble det hamret og saget på dugnad for å få plass til flest mulig innenfor stadionporten.

Frivillige gjorde ståtribune om til sittetribune. Og vips så var det plass til 6363 tilskuere, som er ny publikumsrekord på Sarpsborg stadion.

Hyener som jaget i flokk

Under sine blå paraplyer strømmet østfoldingene til for å se sin helter fortsette sitt Europa-eventyr.

– Vi skal være en gjeng hyener som jager i flokk, advarte kaptein Joachim Thomassen før duellen i striregnet på Sarpsborg stadion.

Sarpsborg skulle slå Maccabi Tel Aviv på arbeidsmoralen, være hardtarbeidende og godt organisert. Sarpsborg skulle løpe mest og vinne duellene.

Drømmestart for Sarpsborg

Og de fikk en aldeles praktfull start på kampen. Etter 69 sekunder ledet vertskapet 1–0.

Tobias Heintz løftet et frispark inn foran mål, ballen fikk en sprett før den sneik seg inn i keepers lengste hjørne.

Publikum hadde knapt rukket å finne stolsetene.

Men det skulle komme mer.

Etter fem minutter fikk Patrick Mortensen et spark i ansiktet. Dommer dømte helt riktig straffespark.

Matti Lund-Nielsen satte ballen i mål og Sarpsborg hadde ikke bare fått en praktfull start på kampen. Åpningsminuttene var eventyrlige.

Og om det var god stemning blant Sarpsborg-fansen i oppbyggingen til kampen, tok det nesten full fyr på et fullpakket stadion.

Alle i Sarpsborg ville trolig sagt ja takk om de ble tilbudt 2–0 før kampen.

Tidligere VIF-helt reduserte

Men Maccabi Tel Aviv er ikke noe dårlig fotballag. Langt fra. På topp har de den tidligere Vålerenga-toppscoreren Vidar Örn Kjartansson.

Etter 12 minutter ble islendingen felt av Sarpsborgs Jonas Tamm. Straffe til det israelske laget, og Kjartansson sørget selv for at det ble redusering til 1–2 da han sendte keeper Aleksandr Vasjutin i feil hjørne.

Maccabi hadde fått sitt viktige bortemål. Sarpsborg burde ha ett til for å gjøre turen til Israel og returmøtet neste uke litt mer komfortabel.

– Vi fikk en vanvittig god start med to kjappe mål. Så slipper vi oss ned det siste kvarteret av første omgang. Da ser vi hvilke kvaliteter som bor i Maccabi. da hang vi i tauene, de begynte å skape sjanser.

Bakke måtte ta grep i pausen.

– Vi forsøkte å justere oss inn. Spille med mindre risiko, gjøre det enklere for oss selv.

Sarpsborg startet andre omgang best.

10 minutter ut i den andre omgangen ble Rashad Muhammed felt. Fra tribuneplass så det ut som forseelsen skjedde rett utenfor 16-meterstreken, men dommeren mente den var innenfor.

En ny straffe til Sarpsborg, den tredje i kampen, og Patrick Mortensen satte den hardt i mål.

3–1 var et resultat Sarpsborg levde veldig fint med før returkampen.

– Vi scoret fortjent 3–1. Men så ble vi litt bakpå igjen. Vi ble slitne, det er jo en krevende stil vi har. Men vi «rir det av» og har nå et bra utgangspunkt, konstaterte en smørblid Bakke i intervjusonen etter kampen.