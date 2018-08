Sarpsborg-bragd i Israel: Straffescoring verdt 50 millioner

fotball

Maccabi Tel Aviv–Sarpsborg 2–1 (3–4 sammenlagt)

I 51 minutter så det ut som om det skulle bli lange flombelyste fotballfester på Sarpsborg stadion denne høsten. I en halvtime var den drømmen knust, men da det gjensto 10 minutter av kampen ble innbytter Tobias Heintz felt innenfor 16-meteren.

Ole Jørgen Halvorsen satte inn målet som fører til at det blir flere festkvelder i Sarpsborg utover høsten. I tillegg kommer inntekter et sted mellom 40 og 50 millioner kroner anslår klubbens daglig leder Espen Engebretsen.

Dette kommer på toppen av de 10 millionene i inntekt som klubben har skaffet seg gjennom å nå så langt som de har nådd i kvalifiseringen.

Det er mye penger for en liten klubb hvor måtehold og dugnad er honnørord.

Og dugnad må til. Sparsborg stadion har i dag for liten kapasitet. UEFA krever at det skal være plass til 7500 tilskuere. I dag er kapasiteten på arenaen 6.863. Nå skal det bygges tribuner slik at kapasiteten blir på 8000 når laget er klart til å ta i mot internasjonal motstand i gruppespillet.

I første kampen mot Maccabi ble det satt publikumsrekord med 6.363 tilskuere.

Dette er første gang Sarpsborg spiller i Europa.

Møtte tøff motstand

Men det var ingen rettlinjet vei til gruppespillet i Europaligaen for Sarpsborg. Og midt i andre omgang så det en stund mørkt ut for østfoldingene.

En noe klønete opptreden av Bjørn Inge Utvik sørget for at Maccabi fikk straffe etter 51 minutters spill. En straffe som ble satt i mål.

Det var få på stadion som så den scoringen som noe annet enn fortjent. Det israelske laget hadde presset i store deler av første omgang og var flere ganger i nærheten av å score.

Etter at hjemmelaget scoret på straffe satte de i gang et stormløp mot Sarpsborg. Ti minutter etter at de hadde tatt ledelsen var det klart for 2–0.

Dermed var Sarpsborg på dette tidspunkt ute av Europaligaen på bortemål.

Kom tilbake

Men etter at Maccabi hadde fått det nødvendige andremålet la de om på formasjonen. Laget ble liggende noe mer defensivt og Sarpsborg kom mer med i kampen enn de hadde vært tidligere.

I det 71. minutt fikk Amin Askar kjempetreff på et skudd. Men Maccabis keeper Predrag Rajkovic reddet mesterlig.

Og dagens helt ble altså Ole Jørgen Halvorsen med sin straffescoring selv om Maccabi presset fryktelig for et tredje mål og ekstraomganger på slutten av kampen.

Trekning av gruppespillet i Europaligaen blir gjennomført fredag.