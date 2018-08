Mortensen sendte Sarpsborg 08 videre i Europa

fotball

SARPSBORG 08 - ST. GALLEN 1–0, 2–2 sammenlagt

Sarpsborg 08 vant 1-0 mot sveitsiske St. Gallen torsdag kveld. Dermed tok Østfold-klubben seg videre i europaligakvalifiseringen på bortemål.

Sarpsborg 08 var uheldig som ikke vant borteoppgjøret i Sveits og måtte snu 2-1 dersom det skulle bli avansement. Og det var et heltent hjemmelag som gikk i strupen på St. Gallen foran et fullsatt Sarpsborg stadion torsdag kveld.

En glimrende første halvtime ble kronet da Patrick Mortensen fikk stå alene og heade inn 1-0. Hjemmelaget fortsatte å kjøre over sveitserne og både kunne og burde ha ledet mer til pause.

Med hjelp fra et aggressivt Sarpsborg 08-lag ble debutant Aleksandr Vasyutin sjeldent satt på de store prøvene. Først på overtid kom bortelagets første virkelige sjanse, men Dereck Kutesa blåste ballen over mål. Det ble ikke flere scoringer og Sarpsborg 08 kunne til slutt feire 1-0-seier.

– Skal ikke stoppe her

Dermed er Geir Bakke og hans gutter er klare for tredje kvalifiseringsrunde i europaligaen. Der venter kroatiske Rijeka.

– Det var dette som var drømmen da jeg spilte på gressbanen ved siden av stadion som ung gutt. Vi er en ung klubb som har kjempet oss til et par cupfinaler og meldt oss på i medaljekampen de siste årene. Nå topper vi det med avansement i Europa. Vi skal ikke stoppe her, for det er masse spennende på gang i denne klubben, sier Sarpsborg 08-kaptein Joachim Thomassen til NTB.

Dermed er Geir Bakke og hans gutter er klare for tredje kvalifiseringsrunde i europaligaen. Der venter kroatiske Rijeka.

– Europa er utrolig viktig. Det er viktig at norske lag klarer å mobilisere. Det er utstillingsvindu, det er økonomi, det er egentlig alt. Nå er vi i gang med reise som er utrolig artig og den erfaringen vi får er gull verdt både for klubben og spillerne, sier en glad Geir Bakke til NTB.

Solid opptreden

Allerede etter sju minutter var Patrick Mortensen nær ved å sende Sarpsborg 08 i ledelsen. Et innkast ble stusset gjennom feltet og den danske spissen var bare centimeter fra å kunne ekspedere ballen i mål. Like etterpå var Kristoffer Zachariassen frempå, men Dejan Stojanović i St. Gallen-målet reddet forsøket til corner.

Etter massivt press gjennom den første halvtimen, kom omsider den forløsende scoringen. Et perfekt innlegg fra Amin Askar, fant Mortensen som sto helt alene på bakerste stolpe. Dansken gjorde ingen feil og headet inn 1-0 foran et ekstatisk hjemmepublikum.

Fem minutter før pause burde Rashad Muhammed økt ledelsen. Den lynhurtige angrepsspilleren plukket opp en dårlig pasning fra Silvan Hefti, men klarte ikke sette ballen i mål alene med Stojanović.

Joonas Tamm fikk en glimrende mulighet til å sette inn 2-0 med kvarteret igjen å spille. Et frispark fra Muhammed traff estlenderen på bakerste stolpe, men Stojanović vartet opp med en vanvittig redning på headingen.

I neste runde venter kroatiske Rijeka for Sarpsborg 08. Den kampen spilles i Sarpsborg 9. august.