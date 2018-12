Sander Svendsen: – Jeg driter i pengene eller hvor jeg bor

fotball

På samme tid i fjor hadde Svendsen lagt bak seg en høst det luktet svidd av. Han hadde storspilt og scoret seks mål på ti seriekamper etter overgangen fra Molde. Ingenting tydet på at 21-åringen ville få det fallet han har opplevd i 2018.

Men et trenerskifte slo negativt ut. Under Stefan Billborn har ikke Svendsen greid å finne seg til rette i et nytt spillesystem. Han klarte heller ikke å levere da han fikk sjansen.

MFKs tidligere supertalent fikk i år kun fire seriekamper fra start, mens det totalt ble 15 innhopp – flere av det svært kortvarige slaget. Svendsen gikk målløs gjennom Allsvenskan i 2018.

Ambisjoner

I det siste har det vært sterke rykter om at han vil bort fra klubben.

– Det har vært mye prat i mediene, men jeg har ikke snakket så mye med Hammarby. For meg har 2018 vært totalt mislykket. Jeg håper at Hammarby og alle rundt klubben forstår at dette ikke går i ett år til, sier Svendsen til Aftonbladet og fortsetter:

– Jeg har kjempestore ambisjoner. Jeg vil spille fotball, for det er det eneste som betyr noe for meg. Jeg har jobber hardt og er under kontrakt med Hammarby. Men jeg håper at vi finner en bra løsning, slik at 2019 blir et bedre år for meg. Jeg må ivareta min egen karriere.

Tenker ikke på pengene

Svendsen beskriver 2018 som sitt «tyngste år noensinne».

– Det har ikke vært morsomt. Selvsagt er jeg glad over lagets suksess, og jeg unner de andre spillerne alt. Jeg har forsøkt å overbevise trenerne og supporterne om at jeg vil snu trenden. Det finnes ingen andre steder jeg heller vil lykkes i hele Norden. Her er det 30.000 tilskuere på hver eneste kamp.

Han utelukker ikke at han bytter til en annen svensk klubb.

– Det eneste som betyr noe, er at jeg får spille fotball. Jeg driter i pengene eller hvor jeg bor. Det betyr ingenting, men jeg vil spille der folk bryr seg om meg. Blir det Hammarby og Stockholm, så gjerne det. Januar, februar og mars vil vise.

