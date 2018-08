Salah sendte Liverpool helt til topps

fotball

Tre seirer på tre kamper, sju scoringer og ingen innslupne mål. Det er fasiten som viser at Liverpool har fått en perfekt start på sesongen. Etter å ha kjørt over West Ham 4-0 og slått Crystal Palace 2-0 i en vrien bortekamp, var det Brightons tur til å kjenne på angrepsmonsteret fra Liverpool.

TV 2-ekspert Erik Thorstvedt var imponert av Liverpools defensive innsats.

- Det er veldig bra, og det forsvarsmessige er kanskje det som gleder folk aller mest. Bildet om at de tre fremme er dritbra og at gjengen bak er suspekt må endres. Det de har der bak er veldig, veldig bra, sa Erik Thorstvedt.

Gjestene hadde lite å stille opp med på Anfield. Hjemmelaget tok i kjent stil tak i kampen fra første spark på ballen.

Sadio Mané, Mohamed Salah og Firmino gjorde stort sett som de ville i første omgang, og Brighton-keeper Mathew Ryan fikk mer enn nok å gjøre.

Ryan hentet fram en redning fra aller øverste hylle på en heading fra Firmino. Mané hamret ballen like utenfor, Trent Alexander-Arnold smalt ballen i metallet på frispark, og Salah skjøt midt på keeper. Og da var ikke kampen mer en 20 minutter gammel.

Skremmeskudd

Men til slutt sprakk nullen for Brighton. Bortelaget mistet ballen på egen halvdel, og få sekunder senere måtte Ryan hente den ut av nettet. Firmino la ballen til Salah, som bredsidet kula i lengste hjørne på første touch.

Det ble utrolig nok omgangens eneste mål.

Brighton sendte av gårde et skremmeskudd umiddelbart etter pause. Etter litt klabb og babb inne i feltet til Liverpool fikk Anthony Knockaert avsluttet fra god posisjon, men ballen forsvant på utsiden av stengene til Liverpool-keeper Alisson.

Brighton hang noe mer med i 2.-omgang, men ikke nok til at det Liverpools supportere ble engstelige. De røde fortsatte å dominere kampen, men Brighton forsvarte seg heroisk.

Sluttspurt

De siste minuttene satte Brighton inn en sluttspurt, og to minutter før full tid viste Allison hvorfor Liverpool betalte store summer for å hente ham fra Roma i sommer.

Et strøkent innlegg traff pannebrasken til Pascal Gross, som stanget ballen mot hjørnet fra kloss hold. Liverpools brasilianske sisteskanse fikk kastet opp hendene og avverget gjestenes største sjanse i kampen.

Nærmere kom ikke Brighton.

Da dommer Chris Kavanagh blåste av kampen, var det klart at Liverpool overtok serieledelse ettersom Manchester City kun klarte uavgjort (1-1) mot Wolverhampton i lørdagens tidligkamp.

- Liverpool har hatt en perfekt åpning. De har spilt inn et lag og har mange gode spillere som kan komme inn fra benken, i tillegg til at de har scoret mål og ikke sluppet inn noen. Det ser veldig bra ut, men vi kan ikke dele ut seriegullet nå, sa Brede Hangeland på TV 2 like etter kampen.

Brighton blir stående med sine tre poeng, og kom seg ned på jorden etter seieren mot Manchester United forrige runde.

Neste helg tar Liverpool turen til Leicester, mens Brighton møter Fulham hjemme.