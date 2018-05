Så mye tjener Eikrem i Seattle

fotball

Lønningslistene i Mayor League Soccer i USA ble gjort offentlig torsdag kveld. Listen viser hvor mye hver enkelt spiller i ligaen tjener.

Det er en rekke norske spillere i MLS, blant dem moldenser og tidligere Molde-spiller Magnus Wolff Eikrem. Eikrem var aktuell for en retur til Molde før årets sesong, men valgte isteden å skrive kontrakt med Seattle Sounders.

I klubben har Eikrem en årslønn på 546.666,67 dollar, noe som tilsvarer sirka 4,4 millioner kroner etter dagens kurs. Lønnsnivået for hvert år er beregnet ut i fra grunnlønn og signeringsbonus.

Det er tidligere RBK-spiller Jørgen Skjelvik (LA Galaxy) som tjener best av nordmennene i ligaen. Han er også den best betalte rene forsvarsspilleren. Skjelvik har en årslønn på én million dollar eller 8 millioner norske kroner. Tidligere Molde-spiller og lagkamerat i Galaxy, Ola Kamara, tjener 925,000 dollar (7,4 millioner kroner) i året. Og er tredje best betalte nordmann i ligaen.

Tidligere Molde-spiss Jo Inge Berget i New York City FC har sikret seg en årslønn på 816,666 dollar (6,6 millioner kroner). Berget ble med Ole Gunnar Solskjær fra Molde til Cardiff i 2014, og hadde senere opphold i Celtic (lån) og Malmö. Spissen gikk til New York City i januar.