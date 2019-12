Så feil tok ekspertene i eliteserietipsene: – Jeg må settes på sidelinjen i karantene

fotball

Molde tok seriegull. Tromsø og Ranheim rykket ned. Lillestrøm havnet på kvalikplassen. Det er fasiten på Eliteserien 2019.

Foran hver sesong setter fotballekspertene opp sine tips og spådommer. Flere av dem bommet kraftig i år.

Fasit Eliteserien 2019: 1) Molde 2) Bodø/Glimt 3) Rosenborg 4) Odd 5) Viking 6) Kristiansund 7) Haugesund 8) Stabæk 9) Brann 10) Vålerenga 11) Strømsgodset 12) Sarpsborg 08 13) Mjøndalen 14) Lillestrøm 15) Tromsø 16) Ranheim

– Altfor dårlig

VG-journalist Knut Espen Svegaarden har vært involvert i VG-lupen og tabelltips siden tidlig på 90-tallet.

Han opplyser at han så alle lag minst to ganger i kamp foran sesongen.

– Det viktigste for oss er at vi treffer på seriemesteren og hvem som rykker ned, sier Svegaarden.

Hovedstadsavisen fikk riktig med Molde som vinner av Eliteserien. Men tipset med Mjøndalen og Bodø/Glimt på nedrykk, var bom. Sistnevnte lag tok som kjent sølv.

– Jeg så at Bodø/Glimt var ganske gode i vinter. Men jeg trodde ikke at laget skulle henge sammen over 30 kamper etter at de hadde mistet en nøkkelspiller i hvert ledd. Der undervurderte jeg ungdomsgjengen som slo til samtidig, sier Sveegarden.

VGs tabelltips ved Knut Espen Svegaarden: 1) Molde 2) Rosenborg 3) Sarpsborg 08 4) Brann 5) Vålerenga 6) Odd 7) Kristiansund 8) Lillestrøm 9) Strømsgodset 10) Haugesund 11) Tromsø 12) Stabæk 13) Ranheim 14) Viking 15) Bodø/Glimt 16) Mjøndalen

Heller ikke Viking på kvalifiseringsplass slo helt til. Stavangerklubben var en av årets overraskelser og endte på 5.-plass på tabellen.

– Vi var usikre på Viking. I ettertid ser det jo bare dumt ut. Det er helbom. Norge er kanskje det vanskeligste landet å tippe i, for det svinger så voldsomt. Men det er ingen unnskyldning – det er altfor dårlig, sier Knut Espen Svegaarden.

Heller ikke Sarpsborg på bronseplass er et tips han er særlig godt fornøyd med. Svegaarden oppsummerer årets VG-tips på denne måten:

– Det spørs om jeg må gi fra meg denne jobben nå. Det kan være at jeg rett og slett må settes på sidelinjen i karantene, sier han og ler.

– Må ta lærdom

Reporter og journalist i Eurosport, Susanne Jørstad Wergeland, kom med en egen spådom til Aftenposten før fotballsesongen ble sparket i gang.

Helt nederst på tabellen trodde hun at Viking havnet. I dag tar hun kraftig selvkritikk.

– Jeg fulgte åpenbart ikke godt nok med på hva de holdt på med. Det eneste jeg så av laget før sesongen var i en kamp på Marbella. På det tidspunktet så ikke laget bra ut, sier Wergeland.

Hun medgir at det er et litt tynt grunnlag å basere nedrykkstipset på.

– Jeg får ta lærdom av det. All ære til Bjarne Berntsen og gjengen i Viking. Det har vært kjempeartig å følge dem i år. Det er bra for norsk fotball at entusiasmen er tilbake i Stavanger, sier Wergeland.

Nest nederst plasserte hun Tromsø, som viste seg å være helt riktig, mens Stabæk ble satt på kvalikplassen.

Eurosports «offisielle» tabelltips ble laget av fotballekspert Tor Ole Skullerud og kommentator Kenneth Fredheim. Duoen hadde også Viking helt nederst.

Eurosports tabelltips ved Tor Ole Skullerud og Kenneth Fredheim: 1) Molde 2) Rosenborg 3) Brann 4) Sarpsborg 08 5) Vålerenga 6) Haugesund 7) Odd 8) Kristiansund 9) Lillestrøm 10) Strømsgodset 11) Bodø/Glimt 12) Tromsø 13) Stabæk 14) Ranheim 15) Mjøndalen 16) Viking

På topp tre tippet Susanne Wergeland Molde, Rosenborg og Brann. Det ble en solid bom på bergenslaget.

– Brann så kjempebra ut før sesongen. De burde vært bedre. Så det tipset tar jeg ikke noe selvkritikk på, sier hun og ler.

Mathisen: – RBK skuffet meg mest

TV 2s fotballekspert, Jesper Mathisen, hadde Rosenborg som seriemester.

Videre fulgte Molde og Brann på de neste plassene.

– De som skuffet meg mest må nok være Rosenborg. Det at de kom på tredjeplass sier litt om hva vi forventer. Men måten de har fremstått på er veldig skuffende. I tillegg røk de tidlig i cupen og har hatt et fryktelig gruppespill i Europa League. Vi må huske at dette er mer eller mindre den samme gjengen som har vunnet serien de siste årene, sier Mathisen.

Han nevner også Brann, Sarpsborg og Vålerenga som skuffelser i årets sesong.

TV 2s tabelltips ved Jesper Mathisen: 1) Rosenborg 2) Molde 3) Brann 4) Sarpsborg 08 5) Vålerenga 6) Haugesund 7) Odd 8) Kristiansund 9) Strømsgodset 10) Lillestrøm 11) Bodø/Glimt 12) Tromsø 13) Stabæk 14) Viking 15) Ranheim 16) Mjøndalen

Både Ranheim og Mjøndalen ble tippet på nedrykk, mens Viking ble stående på kvalikplassen.

– Viking forsterket seg ikke før sesongen, og jeg trodde jo at de skulle få det tungt. De har gjort det bra i cup og serie, og er et lag å bli glad i, sier Mathisen.

– Hva tenker du om Bodø/Glimt, du tippet laget på 11.-plass?

– Bodø/Glimt er årets store overraskelse. Jeg trodde de også skulle få en tung sesong på nedre halvdel, men Kjetil Knutsen og resten av gjengen har virkelig tryllet. De har omtrent gjort alt rett, og er et eksempel på hvordan en klubb bør jobbe med unge spillere.

Her er andre tabelltips

De aller fleste sportsavdelingene i landets aviser har tabelltips. Under ser du noen flere foran 2019-sesongen.

Aftenposten: 1) Molde, 2) Rosenborg, 3) Brann, 4) Sarpsborg 08, 5) Vålerenga, 6) Odd, 7) Haugesund, 8) Kristiansund, 9) Lillestrøm, 10) Bodø/Glimt, 11) Tromsø, 12) Strømsgodset, 13) Stabæk, 14) Ranheim, 15) Viking, 16) Mjøndalen.

Adresseavisen: 1) Rosenborg, 2) Molde, 3) Brann, 4) Sarpsborg 08, 5) Vålerenga, 6) Ranheim, 7) Odd, 8) Kristiansund, 9) Haugesund, 10) Lillestrøm, 11) Strømsgodset, 12) Stabæk, 13) Bodø/Glimt, 14) Tromsø, 15) Viking, 16) Mjøndalen.

Dagbladet: 1) Molde, 2) Brann, 3) Rosenborg, 4) Vålerenga, 5) Sarpsborg, 6) Odd, 7) Lillestrøm, 8) Haugesund, 9) Kristiansund, 10) Bodø/Glimt, 11) Ranheim, 12) Strømsgodset, 13) Mjøndalen, 14) Stabæk, 15) Tromsø, 16) Viking.

Nettavisen: 1) Rosenborg, 2) Molde, 3) Brann, 4) Sarpsborg 08, 5) Vålerenga, 6) Kristiansund, 7) Haugesund, 8) Odd, 9) Strømsgodset, 10) Lillestrøm, 11) Tromsø, 12) Ranheim, 13) Stabæk, 14) Viking, 15) Bodø/Glimt, 16) Mjøndalen.

Stavanger Aftenblad: 1) Molde, 2) Rosenborg, 3) Brann, 4) Sarpsborg 08, 5) Vålerenga, 6) Kristiansund, 7) Odd, 8) Lillestrøm, 9) Strømsgodset, 10) Haugesund, 11) Bodø/Glimt, 12) Ranheim, 13) Viking, 14) Tromsø, 15) Mjøndalen, 16) Stabæk.

Bergens Tidende: 1) Rosenborg, 2) Sarpsborg 08, 3) Molde, 4) Brann, 5) Vålerenga, 6) Kristiansund, 7) Odd, 8) Lillestrøm, 9) Haugesund, 10) Strømsgodset, 11) Stabæk, 12) Ranheim, 13) Bodø/Glimt, 14) Tromsø, 15) Mjøndalen, 16) Viking.

Aftenposten best

Vi har regnet hvem som var best på de tabelltipsene vi hentet inn. Man får ett minuspoeng for hver feil plassering på lagene.

Slik endte det: