Ingebrigtsen og Hoftun går til sak mot Rosenborg

fotball

Det kom som en overraskelse da Rosenborg i sommer sa opp sin trener Kåre Ingebrigtsen og hans assistent Erik Hoftun.

Nå har de to bestemt seg. De går til sak mot sin tidligere klubb og har full støtte fra Trenerforeningen, skriver VG.

Grunnlaget for at de nå stevner Rosenborg for retten er «usaklig oppsigelse». Stevningen er ikke sendt retten ennå, men vil bli det i løpet av de neste dagene.

Rosenborg forholder seg rolig

I Rosenborg tar de den kommende stevningen med ro.

– Vi forholder oss helt rolig til dette. I Rosenborg mener vi at vi har jussen og alt annet på plass i denne saken, sier personalsjef Trond Alstad til VG.

Det er advokatene Stein Kimsås-Otterbech og Andreas Messel Ekkert som representerer Ingebrigtsen og Hoftun.

– Det har vært skriftlig korrespondanse mellom partene, og det har blitt avholdt et resultatløst møte. Dette blir nå en rettslig prosess for domstolene, og vi mener at oppsigelsene av Hoftun og Ingebrigtsen er usaklige, heter det i en uttalelse fra de to som VG siterer.

Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun fikk sparken 19. juli. Han hadde da vært hovedtrener for klubben siden 2014. De tre siste sesongene har Rosenborg vunnet serien.

Nederlandske Rino Coolen ble ansatt som midlertidig hovedtrener ut sesongen.

Trenersparkingen kom overraskende, og spillerne skal ha bedt om at Kåre Ingebrigtsen ble gjeninnsatt.