Rosenborg videre i Champions League-kvaliken etter ellevill avslutning

ROSENBORG - VALUR 3–1, 3–2 sammenlagt

LERKENDAL: Det så ut til å bli grei skuring for et Rosenborg som hadde vært klart best i andreomgangen. Først scoret Nicklas Bendtner på straffespark, før Anders Trondsen headet inn det viktige 2–0-målet.

Så skjedde det utrolige. En Valur-spiller headet ballen tilsynelatende rett i hodet på Marius Lundemo inne i straffelfetet, og den bulgarske dommeren Stefan Apostolov pekte på straffemerket. Reprisene i etterkant viste klart at ballen traff hodet til RBK-spilleren og ikke hånda.

Kaos

Apostolov konfererte med sin linjedommer, men begge kom fram til at det var hands og straffespark.

Kristinn Sigurdsson gjorde ingen feil fra ellevemeteren og scoret sikkert. 2–1, og Valur var akkurat da videre i Mesterliga-kvaliken.

Så skjedde det enda mer utrolige. Rosenborg fikk et nytt straffespark tre minutter på overtid. Dommer Apostolov hadde ingen heldig dag på jobben. Rosenborgs andre straffespark var nesten like tvilsomt som det Valur fikk.

Nicklas Bendtner fikk muligheten på nytt til å sende Kåre Ingebrigtsens menn videre, og selvsagt klarte han det. Straffesparket gikk via keeper, i tverrliggeren og så i mål. Dermed er Rosenborg videre til andre kvalifiseringsrunde i Mesterligaen.

Vanskelig utgangspunkt

Rosenborg måtte slå islandske Valur med mer enn ett mål på Lerkendal for å avansere til neste kvalikrunde i Mesterligaen. I litt over én omgang så det ut til å bli en vanskelig oppgave.

Valur kunne fort ledet allerede før det sto to minutter på klokka. Etter gode pasninger og bevegelser ut av press fra egen halvdel, slo Birkir Sævarsson en kirurgisk presis bakromspasning til Olafur Finsen som kom alene med André Hansen på skrått hold. Islendingen skled imidlertid i avslutningsforsøket, og kula gikk utenfor.

Et skremmeskudd fra Valur om at de også kan bygge opp angrep bakfra og skape store målsjanser.

Like etterpå møtte Nicklas Bendtner sentralt midt på Valurs halvdel, vendte opp og slo en flott pasning mot Levi som skar inn fra høyrekant. Mottaket var imidlertid ikke av samme kvalitet, og keeper Anton Einarsson kom ut og fikk ballen under kontroll.

RBK best

Rosenborg tok tak i banespillet og var det førende laget innledningsvis. Valur lå i en kompakt 5–4–1-formasjon, og hadde ingen intensjon om å styre kampen på fremmed gress med en ledelse i bagasjen.

Etter ni minutter ble Birger Meling dratt ned etter et smart løp inn bak forsvaret. Vegar Eggen Hedenstads frispark gikk via muren og ut til corner. Så viste Rosenborg frem et innøvd cornertrekk som nesten ga jackpot på første forsøk.

Nicklas Bendtner startet på bakerste stolpe, kort dødball før pasningen kom langs bakken ut i feltet hvor Bendtner hadde løpt seg fri. Dansken tverrvendte og skjøt i tverrliggeren, før Anders Trondsen banket returen på mål, men keeper Einarsson fikk slått ballen over.

Selv om Rosenborg hadde kontrollen, slet de med å skape muligheter mot etablert forsvar. Valur kontret seg til en to mot to-situasjon inne i RBKs straffefelt etter at Hedenstad mistet ballen halvveis inne på islendingenes halvdel. Den siste pasningen ble imidlertid så upresis at Rosenborg slapp med skrekken.

RBK kunne ledet tidlig

Så skapte Hedenstad og Jensen omgangens største mulighet. Hedenstad slo en pasning langs bakken rett i beina på RBK-kapteinen som tverrvendte på første berøring, løp seg fri inne i feltet og klinket til. Skuddet gikk, dessverre for Jensen, midt på keeper Einarsson.

Ti minutter etterpå øynet Anders Trondsen en skuddmulighet fra 20 meter og siktet på lengste stolpe. Markkryperen strøk Einarssons bortre stolpe.

Rosenborg kunne godt ha ledet midtveis i førsteomgang, men scoringen uteble. Valur fikk bedre og bedre kontroll defensivt, men kom sjeldnere på visitt da klokka nærmet seg pause.

Da Lundemo skallet med en Valur-spiller og Rosenborg fikk frispark halvveis inne på islendingenes halvdel, fikk Helland og Hedenstad vist frem et nytt innøvd dødballtrekk.

Begge to stilte seg opp, Hedenstad løp mot ballen, tok et touch, og lot Helland føre kula mot sekstenmeteren. Helland klinket til fra rundt 20 meter, men Valur-keeper Einarsson slo ballen ut av farlig sone.

Dermed sto det 0–0 til pause, og fordel Valur.

– Jeg etterlyser mer tempo og bevegelser i boksen, var Kåre Ingebrigtsens oppsummering til Eurosport i pausen.

Og like etter pause skulle i alle fall Helland sette fart på beina.

To raske overstegsfinter på venstresiden før et hardt innlegg foran mål, men da Bendtner mislykkes i å sette avslutningen på mål, var en Valur-spiller nær å kløne ballen i eget mål. Islendingene fikk likevel klarert i siste liten.

Så skulle det endelig lykkes for Rosenborg. Anders Trondsen ladet kanonen fra like utenfor boksen nok en gang, og ballen gikk rett i armen på Valur-kaptein Haukur Sigurdsson.

Det var en streng avgjørelse av dommer Apostolov, men hvem andre enn Nicklas Bendtner fikk oppdraget med å sette kula i mål.

Valur-keeper Einarsson valgte riktig side, men straffesparket var hardt nok til å sende Rosenborg i ledelsen. 1–0, og utgangspunktet ble på kort tid forvandlet fra vanskelig til overkommelig.

Rosenborg fortsatte å være klart best. Jonathan Levi vant ballen, startet et angrep og gikk over hele banen selv før han ble kynisk felt av Birkir Sævarsson på 25 meter. Frisparket signert Helland gikk milevis over.

Hjemmelagets dominans fortsatte, og det var helt fortjent da Anders Trondsen headet inn 2–0 etter 74 minutter. Mike Jensen spilte ut til Nicklas Bendtner som la inn mot Birger Meling, men tidligere Brann-spiller Sævarsson forlenget kula lenger inn i feltet, og der sto indreløper Trondsen helt mutters alene og kontrollerte inn 2–0.

Så begynte kaosminuttene. Etter en enormt kontroversiell Valur-straffe, fikk Rosenborg en nesten like billig straffe på overtid. Og da ble Nicklas Bendtner helten igjen.