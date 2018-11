Rosenborg sprudlet da de jaktet gull: Helland-dobbel senket Odd

fotball

Rosenborg – Odd 3–1 (1–0)

Etter dager med utenomsportslig fokus, var det fotballferdighetene til Rosenborg som det handlet om på Lerkendal mot Odd. Anført av en sprudlende Pål André Helland ble Odd til tider utspilt av Rini Coolens menn.

– Det var forhåpentligvis en artig fotballkamp i dag, sa André Hansen da han ble intervjuet på indre bane like etter kampslutt.

Og responsen fra publikum tydet på akkurat det. For smilet og spillegleden var tilbake hos RBK–spillerne, og det var et entusiastisk hjemmelag som til slutt ga publikum tre mål å juble for.

Rini Coolen valgte å fortsette med nesten det samme mannskapet som avgjorde semifinalen mot Start onsdag offensivt. Både Alexander Søderlund og Pål-André Helland var i startoppstillingen mot Odd.

Helland-dobbel

Men det var Odd som var nærmest scoring de første fem minuttene. André Hansens beinparade på Jone Samuelsens avslutning like utenfor femmeteren forhindret gjestene fra å ta ledelsen i åpningsminuttene.

Deretter kviknet hjemmelaget til og viste hvem som er sjef på Lerkendal.

Pål-André Helland var frisk i den ene omgangen han spilte mot Start onsdag, og i det 20. minuttet mot Odd var han nær ved å sende Rosenborg i ledelsen da han skjøt hardt og velplassert fra like utenfor sekstenmeteren. Men dessverre for hjemmefansen vartet Sondre Rossbach i Odd-målet opp med en god redning.

Men Helland hadde ingen plan om å gi seg med det ene forsøket. I kampens 40. minutt fant Birger Melings innlegg Nicklas Bendtner i feltet. Ballen havnet til slutt hos Helland, som dempet ballen på brystet og dundret ballen bak Odd-keeperen.

Jubelen steg på Lerkendal, mens en strålende fornøyd Helland feiret 1–0-målet sammen med lagkameratene.

Reginiussen-smell

Få minutter etterpå sank stemningen noen hakk da Tore Reginiussen måtte hinke av banen, men det gikk et lettelsens sukk gjennom tribunen da RBKs forsvarsklippe kom ut på banen igjen før dommer Tom Harald Hagen sendte lagene til pause.

Reginiussen måtte imidlertid si takk for seg etter førsteomgangen, og i 2. omgang ble han erstattet av Besim Serbecic.

Etter hvilen tok det bare 11 minutter for Rosenborg å doble ledelsen. Kaptein Mike Jensen nølte ikke da han fikk muligheten innenfor 16-meteren og kunne juble for Rosenborgs andre mål denne kvelden.

Nær redusering

At Espen Ruud utlignet for bortelaget på det som var lagets andre mulighet denne kvelden i det 60. minutt, ødela ikke for Rosenborg. De gikk rett i angrep, og Pål-André Helland, som ikke hadde scoret i serien siden 3–0- seieren over Vålerenga 24. juni, ble plutselig tomålsscorer med fulltrefferen i det 61. minutt.

Derfra og ut kontrollerte Rosenborg kampen, selv om gjestene var nære ved å redusere ved et par anledninger i sluttminuttene.

Det klarte de imidlertid ikke, og 13983 tilskuere fikk seg en real opptur på Lerkendal denne novemberkvelden. De fikk blant annet se Erlend Dahl Reitan imponere på høyrebacken og André Hansen gjøre nok en god kamp mellom stengene.

NB! Det er to serierunder igjen og seks poeng å spille om, men Rosenborg kan bli seriemester for fjerde år på rad med kveldens seier. Skal de skje, må Brann avgi poeng mot Strømsgodset i kampen som har avspark klokka 20 i kveld.