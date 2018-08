Rosenborg-spiller på vei til Bodø/Glimt

fotball

Morten Konradsen (22) er nær en overgang til Bodø/Glimt, ifølge Avisa Nordland.

Lokalavisen skriver at han er i gang med flere medisinske tester i Bodø. Avisa Nordland erfarer også at bodøværingen er på vei til Bodø/Glimt som permanent overgang, og ikke som utlån.

– Morten er i den kategorien spillere, som er ute og spiller i gode klubber, som alltid vil være interessant for oss. Utover det har jeg ingen kommentar, sier Aasmund Bjørkan, som er sportssjef i Bodø/Glimt, til Adresseavisen.

Konradsen trente med de gulkledde fra onsdag til fredag i forrige uke.

22-åringen har spilt fem seriekamper for RBK, der han har startet to og kommet inn som innbytter i tre. Hans mest kjente opptreden i RBK-drakt var hjemmekampen mot Zenit i Europaligaen i fjor.

Nå ser det ut til at bodøværingen er på vei tilbake til klubben han forlot for ett år siden, til fordel for Rosenborg.