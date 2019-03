Rosenborg prøvde seg på Berget. Nå har landslagsspilleren funnet ny klubb.

fotball

Rosenborg prøvde å hente Jo Inge Berget, men trener Eirik Horneland bekrefter overfor Eurosport at klubben ikke lyktes. Trolig havner han i gamleklubben Malmö.

– Det er en spiller vi gjerne kunne tenkt oss her, men vi nådde dessverre ikke helt opp, sier Horneland til Eurosport.no.

I Adresseavisens podkast Rasmus&Saga forklares hvorfor Rosenborg ikke ble med i sluttforhandlinger. Kravet om såkalt sign on-fee skal ha vært avgjørende.

Berget er kontraktløs etter at han ble fristilt av New York City i januar. Ifølge FotbollDirekt har Berget bestemt seg for en retur til Malmö, der han hadde stor suksess i årene 2015 til 2017, og det hevdes at han kommer til å signere en fireårskontrakt.

Horneland mener det er en smart avgjørelse.

– Jo Inge kjenner den klubben godt og har opplevd stor suksess der nede tidligere, sier han til Eurosport.