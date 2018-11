Rosenborg-keeper ble årets spiller i Eliteserien

fotball

Lørdag kveld feiret Rosenborg seriegull, mens Molde og Brann mottok henholdsvis sølv- og bronsemedaljene sine. Samtidig feiret Bodø/Glimt, Lillestrøm og Strømsgodset trygg plass, mens Stabæk- og Start-supporterne hang mer med hodet.

Sesongen er over og dagen derpå var det tid for å kåre de beste prestasjonene i norsk fotball i 2018.

Slo lagkamerat

På Fotballfesten ble Rosenborg-keeper André Hansen kåret til Årets spiller, i duell med lagkamerat Birger Meling og erkerival Moldes midtbanestjerne Eirik Hestad.

– Det har vært et krevende år, hvor det har vært nødvendig å bruke tid på ting vi ikke skal trenge å bruke energi på. Men det har vi klart, derfor vant vi seriegull, og tar kanskje gull i cupen. Fotball er et lagspill, men det er en hyggelig anerkjennelse å få, sier Hansen til VG.

Perfekt kamp

Keeperen har hatt en strålende sesong med RBK og spilte blant annet til ti av ti på Adresseavisens børs etter den avgjørende Europa-kvalifiseringen mot Shkendija.

Også nå får Oslo-mannen anerkjennelse etter å ha vunnet sitt fjerde strake seriegull med RBK - på like mange forsøk.

Med unntak av et kort opphold på Island for ni år siden, har ikke 28-åringen fått oppleve noe utenlandseventyr i sin karriere. Etter å ha byttet agent til profilerte Jim Solbakken tidligere i sesongen, begynte spekulasjonene om Hansen har tenkt seg utenlands.

– Sier ja takk til det

– Dette er det åttende året jeg fullfører som førstemålvakt på toppnivå i Norge. Da har man opplevd det meste av det man kan oppleve i norsk fotball. Jeg har hatt fire fantastiske år i Rosenborg med mange troféer, og det gir mersmak på å vinne. Jeg sa det i går også, at det er enormt tilfredsstillende å vinne gullet flere ganger, sier Hansen til Dagbladet.

- Om det er min skjebne at jeg skal jakte Eliteserie-gullet også de neste sju-åtte årene, så sier jeg ja takk til det. Men samtidig har jeg en ambisjon og et ønske om å spille på et høyere nivå, legger han til til samme avis.

Om en uke kan Hansen også bli cupmester med RBK, som møter Strømsgodset i cupfinalen. Det vil i så fall gi Hansens tredje cupgull og sin tredje dobbeltittel.

Reiten vant i Toppserien

Årets spiller i Toppserien ble Guro Reiten. 24-åringen har hatt en meget god sesong i den gule drakta og vært en svært avgjørende spiller for LSK Kvinners suksess i Toppserien og mesterligaen. Hun mottok derfor prisen for årets spiller i Toppserien.

Reiten har spilt 21 kamper fra start i årets Toppserie, og den målfarlige spilleren har notert seg for totalt 21 mål. Det har gjort henne til toppscorer i årets Toppserie. Reiten har også markert seg på det norske landslaget og blitt en viktig spiller også der.

Flere utenlandsklubber har vist sin interesse for 24-åringen, men Reiten har lovet å bli i værende i LSK neste sesong når de møter Barcelona i mesterligaens kvartfinalen.