Rosenborg ble rundspilt av Molde - inviterte Brann med i gullkampen

Molde - Rosenborg 1–0

MOLDE: Rosenborg hadde ikke tapt en kamp i den hjemlige serien siden de gikk på en smell borte mot Tromsø 11. juni.

Før søndagens møte mot Molde på Aker Stadion hadde Rini Coolens lag et forsprang på fire poeng ned til gulljagende Brann, mens motstander Molde lå 12 poeng bak på bronseplass.

Med Birger Meling som siste tilskudd på ei allerede lang skadeliste, fikk Alex Gersbach tillit på venstrebacken fra start på mot Molde.

Og med Anders Trondsen utilgjengelig, hadde Rini Coolen hadde komponert en midtbane bestående av Mike Jensen, Marius Lundemo og Anders Konradsen.

Coolens utvalgte skulle vise seg å få det meget hektisk på Aker stadion denne sure septemberkvelden. Det var nemlig hjemmelaget som var mest på hugget, og etter to minutter satte de André Hansen på kampens første prøve.

Hansen måtte gi retur på skuddet som kom utenfor sekstenmeteren, men Rosenborgs sisteskanse fikk raskt kontroll på ballen igjen.

RBK-supporterne, rundt 800 i tallet, gjorde sitt beste for å støtte laget sitt og overdøvet hjemmesupporterne til gagns på Aker Stadion, men de var likefullt tilskuere til at det var Molde tok initiativet i kampen.

Sjansesløseri

I det 12. minutt fikk Moldes Erik Hestad en kjempemulighet da han ble spilt fri innom sekstenmeteren. Men skuddet han fyrte av med venstrefoten, gikk over André Hansen i RBK-målet.

Minuttet etterpå var Hestad frampå igjen, men da fikk han ikke kontroll på innlegget fra Erling Braut Håland.

I det 19. minutt skrek flertallet på Aker stadion på straffespark da Håland jaget en ball i duell med André Hansen. TV-bildene viste at Hansen var i kontakt med Molde-spissen, men dommer Ola Hobber Nilsen vinket spillet videre.

Nå steg temperaturen flere hakk, og det lå et Molde-mål i lufta. Pawel Cibicki kunne sendt vertene i ledelsen i det 22. minutt, men skuddet fra cirka 11 meter plasserte han like til venstre for RBK-målet.

Mens Molde rullet opp det ene angrepet etter det andre, slet Rosenborg med å etablere spillet sitt. Det var Molde som styrte showet. Den første halvtimen satte ikke Rosenborg Andreas Lunde i Molde-målet på en eneste prøve.

Fem minutter før pause fikk Molde betalt for innsatsen som de la ned: Da ble frisparket, som ble presist slått av Magnus Eikrem, headet i mål av Vegard Forren.

RBK var heldige som gikk til pause med kun ett baklengs.

Våte forhold

Etter å ha levert en førsteomgang langt under pari, skulle man tro at Rosenborg ville vise seg fra en langt bedre side etter pause. Og det ville de sikkert, men Molde hadde ikke noe ønske om å gi fra seg initiativet i kampen.

Før det var spilt to minutter av andreomgangen, var Molde nær ved å doble ledelsen med to gode muligheter.

Rosenborg var slurvete i pasningsspillet, og de offensive bevegelsene satt ikke. På ei regntung kunstgressmatte spratt ballen alle andre retninger enn Rosenborgs.

Det var Molde som sto for den offensive underholdningen denne septemberkvelden, og de kjempet serielederen ut av stilen.

I det 70.minutt lyktes innbytter Dorde Djenic å fyre av et skudd på Linde i Molde-målet, men keeperen hadde god kontroll på det som kanskje var RBKs største mulighet i kampen.

Solid Hansen

I den andre enden av banen ble André Hansen satt på større prøver. Hestad var nær ved å score Moldes andre mål for kvelden i det 73.minutt, men en kjemperedning av Hansen forhindret det.

Rosenborg maktet å stå i mot presset fra hjemmelaget det siste kvarteret. De kom til noen sjanser mot slutten, men det ble tap i Molde.

Nå kan Brann virkelig melde seg på i gullkampen igjen hvis de slår Tromsø mandag. Da vil det bare skille ett poeng mellom de to lagene når seks seriunder gjenstår.