Riise forlater AaFK med umiddelbar virkning

Bjørn Helge Riise (35) er ferdig i AaFK med umiddelbar virkning. Det skriver klubben på sine hjemmesider onsdag kveld.

– Jeg vil takke alle i AaFK og alle i Ålesund by for tre fantastiske år i byen. Jeg skulle ønske ting hadde blitt annerledes, men jeg håper gutta og byen rykker opp tilbake i Eliteserien, sier Riise.

Vil fortsette karrieren i en annen klubb

Det ble tidligere i sommer klart at veteranen ikke får ny kontrakt i klubben. Riise har ifølge klubbens hjemmeside selv tatt initiativet til at han forlater Aalesund nå.

– Bjørn Helge har ønske om å gå videre i sin karriere utenfor AaFK, et ønske vi etter nøye vurderinger har valgt å imøtekomme. Det var viktig for oss å samtidig få på plass en sterk erstatter slik at AaFK ikke blir svekket i kampen om opprykket til Eliteserien, og det mener vi at vi har fått i Jens Petter Hauge, sier sportslig leder Bjørn Erik Melland.

For onsdag ble det nemlig klart at den 18 år gamle midtbanespilleren er klar for AaFK på et lån ut sesongen.

På vei til opprykksrival

Nå kan neste stopp for Riise bli et annet lag som kjemper om opprykk til Eliteserien. Sunnmørsposten vet nemlig at 35-åringen er i sluttforhandlinger med Sogndal om en overgang.

Det kan uansett virke som spennende ting er i ferd med å skje med den tidligere landslagsspilleren.

John Arne Riise hadde nemlig følgende å si da det ble klart at lillebroren er ferdig i klubben:

– Stolt av deg bror!! Nå blir det moro fremover, skrev den tidligere Liverpool-stjernen på Twitter.