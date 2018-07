Riise ferdig i Aalesund etter sesongen

fotball

Aalesund melder i dag på sin hjemmeside at Bjørn Helge Riises kontrakt, som går ut etter denne sesongen, ikke vil bli forlenget.

Klubben melder at dette er noe partene har kommet til enighet om.

Her er pressemeldingen fra AaFK:

«Bjørn Helge Riise er på utgående kontrakt i AaFK. Partene har kommet til enighet om at kontrakten ikke forlenges ut over inneværende sesong. Bjørn Helge er veldig innstilt på å «gi jernet» for klubben ut sesongen, noe vi setter stor pris på i en viktig høstsesong.»

Slik reagerer storebror John Arne Riise på nyheten:

Brudern sin kontrakt med Aalesund forlenges ikke.. Tror bare jeg gjør dette 🙈🤫🤭😷🤢🤬 — John Arne Riise (@JARiiseOfficial) July 23, 2018

Bjørn Helge Riise startet karrieren i nettopp AaFK. I 2003 tok han steget ut i proffverdenen da han signerte for belgiske Standard Liège.

Oppholdet i Liège ble ingen stor suksess, og etter å ha vært på utlån i FC Brussel, dro han hjem til Norge og Lillestrøm sommeren 2005. Riise spilte for LSK i fire år.

I 2009 skrev han under for den daværende Premier League-klubben Fulham. Han var på utlån til Sheffield United og Portsmouth i sin siste tid i England, før han vendte tilbake til Lillestrøm sommeren 2012.

Etter tre nye år på Åråsen vendte han hjem til moderklubben AaFK sommeren 2015. Nå er altså tiden som toppspiller i hjembyen over etter inneværende sesong.