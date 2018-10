Rekdal og Start fortsatte oppturen

fotball

Den hittil eneste borteseieren kom også i nord da Bodø/Glimt ble slått. Det viktigste for Kjetil Rekdals mannskap var at det nå har tre poeng ned til Strømsgodset på kvalifiseringsplass.

– 29 poeng er på ingen måte nok. Dette var fotballmessig ingen god prestasjon, men tre poeng var det viktigste. Bra at vi scorer våre to mål på dødballer, slo Rekdal fast overfor Eurosport.

Start har virkelig fått opp dampen under Rekdal og laget har hatt tredje best poengfangst denne høsten. De slo Sarpsborg 1-0 på eget gress før landslagspausen. Rekdals svarte lykkecaps var på plass på hans hode også til denne kampen.

Tromsø vant siste hjemmekamp med 2-1 mot Brann, men røk 1-5 borte mot Kristiansund for 14 dager siden etter det Simen Wangberg kaller et arbeidsuhell.

Selvmål

Samme Wangberg hadde et uhell da han i presset situasjon satte ballen forbi Gudmund Kongshavn til 2-0 til gjestene.

Morten Gamst Pedersen var god innledningsvis og hans venstrebein holdt på å stelle det til for Start, men frisparket etter 13 minutter endte i stolpen.

Det var Tromsø som var giftigst den første halvtimen og bare en mesterlig inngripen av Start-målvakt Jonas Deumeland hindret baklengs på en heading fra Jostein Gundersen.

Det var helt mot spillets gang at Start tok ledelsen. Herolind Shala sto for en virkelig frekkis da han etter et frispark kom lurende bak Tromsø-forsvaret, og i Tomas Brolin-stil satte han 1-0 etter 42 minutter. Det var hans tredje mål denne sesongen.

Bakenga-scoring

Etter pause var det Tromsø som førte an med mye ballbesittelse og mange baller inn i Start-feltet. Deumeland sto nok en gang fram med en mesterlig redning på en heading fra Mushaga Bakenga.

Fem minutter senere slo Start til på nytt. Et nytt frispark ble slått mot Damion Lowe på kanten. Hans innlegg var på vei mot innbytter Mathias Bringaker, men Wangberg dukket opp og satte ballen i eget nett.

18-åringen Sigurd Grønli hadde kommet inn og han leverte en krempasning i bakrommet som Bakenga satte i mål til 1-2. Dermed ble det spenning de siste fem-seks minuttene av kampen.

– De får gjennomføre sin kampplan og vi slurvet for mye innledningsvis. Det er bare å gratulere dem med seieren. Men vi skal ikke avslutte sesongen på denne måten, sa Bakenga til Eurosport.

