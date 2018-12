LSK-damene er både cup- og seriemestere: - Nå blir det feiring og fest

fotball

LSK KVINNER – SANDVIKEN 4–0

FORNEBU: Lillestrøm var store forhåndsfavoritter foran cupfinalemøtet med Sandviken lørdag ettermiddag.

De gulkledde skuffet ikke foran de drøyt 4500 tilskuerne. Kampens store spiller var Guro Reiten, som scoret to mål og vartet opp med en målgivende pasning.

Det sørget for at LSK-damene kunne løfte sin fjerde kongepokal på fem år. Etter seieren skulle både cup og seriegull feires ordentlig.

– Nå blir det feiring og fest. Det har vært hektiske måneder, og vi har ikke helt fått feire. I dag skal vi feire alt på en gang. Full fest, stråler Guro Reiten til Aftenposten etter kampslutt.

Reiten-show

Etter fem minutters spill ble Emilie Haavi spilt fri foran mål av lagkamerat Ingrid Syrstad Engen. Landslagsspilleren fikk avslutte alene med Sandviken-keeper Nora Neset Gjøen, men greide ikke å overliste henne.

To minutter senere fikk Haavi en ny sjanse. Angriperen hamret ballen i tverrliggeren fra skrått hold. Til tross for skremmeskuddet maktet ikke Sandviken å klarere ballen bort fra eget mål.

Til slutt fikk LSKs Guro Reiten tiden og rommet hun trengte. Stjernespilleren lot seg ikke be to ganger, og hamret ballen i nettet.

Ett minutt senere scoret hun igjen, denne gangen etter å ha rundet en utspilt Sandviken-keeper.

Vil bli i LSK

Reiten ble kåret til banens beste etter kampen, og var til tider i egen klasse på kunstgresset i Telenor Arena. Hun er fast bestemt på å bli i LSK, også etter nyttår.

– Om andre er interesserte, får jeg vurdere det når det eventuelt kommer. Utgangspunktet mitt er at jeg skal spille i Lillestrøm.

Playmakeren drar på smilebåndet når en eventuell overgang til klubber som Lyon og PSG blir nevnt.

– Om PSG, Lyon eller noen av de klubbene der er interesserte i meg nå, vil de også være interesserte om halvt år også, og hvis ikke er de ikke det riktige valget, sier hun.

I mars møter LSK-kvinnene Barcelona til kvartfinale i Champions League. Nå håper Reiten å kunne hjelpe klubben til å gå langt, også i denne turneringen.

– Champions League er en ekstra motivasjon, ikke hele motivasjonen. Hovedgrunnen til at jeg vil være i Lillestrøm er at jeg vil bli en bedre fotballspiller. Det er et mål klubben har hatt lenge, og som vi enn så lenge ikke har nådd, sier hun.

Fakta: LSK Kvinner

Trenes av Hege Riise.

Har vunnet Toppserien de siste fem årene på rad.

Cupmester i 2014, 2015 og 2016. Laget vant også cupfinalen i 1992, da under navnet Setskog/Høland.

Slo ut lagene Fart, Innstranda, Vålerenga og Røa på veien til finalen.

Snytt for gigantsjanse

Snaue ti minutter før pause måtte LSK-keeper Cecilie Fiskerstrand i aksjon for første gang i kampen.

Kennya Kinda Esther Cordner avsluttet fra skrått hold. Fiskerstrand fikk slått ballen bort i siste liten. Det påfølgende hjørnesparket var imidlertid resultatløst.

Ett minutt før pause ble Cordner spilt fri alene med Fiskerstrand. Spissen fra Trinidad og Tobago kunne ha rundet keeperen, men assistentdommeren vinket for offside.

I etterkant viste TV-bildene at avgjørelsen var feilaktig.

– Viser hvor listen ligger for oss andre

Sandviken-trener Alexander Johann Straus var ikke fornøyd da han møtte pressen etter stortapet.

Han mener LSK-damene har setter standarden for hvor gode man må være for å vinne cup og serie i Norge.

– Vi møter et godt lag, og de ble litt for gode for oss. Det må vi bare være ærlige på. I dag var vi helt avhengige av å få en maksprestasjon hvis vi skulle ha sjanse til å ta Lillestrøm. Det fikk vi ikke til, sier han.

– De er skarpere enn oss i de avgjørende situasjonene. De viser hvor listen ligger for alle oss andre i Norge.

Flere LSK-scoringer etter pause

Et drøyt kvarter ut i andre omgang kom Sandviken-spiss Kennya Kinda Esther Cordner til en god sjanse. Ingrid Marie Karlsen Spord slo en god langpasning i retning spissen som brukte hurtigheten sin, dro seg innover i banen og avsluttet.

Skuddet var godt, men gikk like over mål.

Et kvarter før slutt spilte Guro Reiten et lavt hjørnespark i bena på Anja Sønstevold. Sønstevold spilte ballen ut til Emilie Haavi som banket ballen i mål, etter det som så ut til å være en innøvet cornervariant. Da var kampen for alvor over.

Fem minutter før full tid var Reiten igjen på farten. Landslagsspilleren fra Sunndalsøra serverte lagkamerat Sophie Haug som fastsatte sluttresultatet til 4–0 med en god avslutning.