Rasende Riise etter Aalesund-nedrykk: - Det er en skandale

– Jeg mener det er en skandale at Aalesund rykker ned, sa John Arne Riise på TV 2s FotballXtra ifølge Dagbladet.

Aalesund vant 4–3 hjemme mot Strømsgodset etter hat trick av Mustafa Abdellaoue, men Sogndal vant 5–2 mot Vålerenga. Dermed rykker Aalesund ned som følge av dårligere målforskjell enn laget fra saftbygda.

- Jeg er utrolig stolt over det guttene leverte utpå her i dag. Det er ikke basert på de tre siste kampene at vi rykker ned, det er de 14 foregående kampene som gjør at vi må ned. Hadde vi klart å vise den tælen og stoltheten vi gjorde i dag også i de kampene, hadde vi aldri rykket ned, sa Fredriksen til NTB etter kampslutt.

Etter kampen ba John Arne Riise om Fredriksens avgang.

– Det er mye som har gått galt. Denne sesongen har det vært mye rart. Det har vært mye internt bråk, for tynn stall og spillere som ble brukt i feil situasjoner. Klubben tok for seint tak i det som var galt, sa Riise, og fortsatte:

– Nå må det ryddes opp i klubben og de må finne de rette folkene i rett posisjoner. De må få en ny trener som skaper ny entusiasme, og nye spillere.

Fredriksen selv er imidlertid ikke redd for at han må ta sin hatt og forlate posten som Aalesund-trener

- Nei, det er jeg ikke redd for i det hele tatt. Den dagen jeg sa ja til denne jobben tenkte jeg også over at det på et eller annet tidspunkt kunne skjære seg. Slik er livet som fotballtrener, og det må du bare stå i og tåle, sa han.