Ranheims håp om fjerdeplass er borte etter tap i Haugesund

FK HAUGESUND - RANHEIM 2–0

Ranheim tapte en sjansefattig kamp i Haugesund og drømmen om fjerdeplass og europacupspill er knust for Svein Maalen og hans mannskap.

Med seier søndag kveld ville Ranheim være bare to poeng bak Haugesund med to kamper igjen, men scoringer fra Sondre Tronstad og Christian Grindheim ødela det håpet som måtte finnes i Ranheim-leiren.

– Jeg er stolt av innsatsen guttene legger ned. Det er klokskap i enkeltsituasjoner som avgjør i dag, sier trener Svein Maalen til Eurosport like etter kampen.

Haugesund på fjerdeplass ligger nå åtte poeng foran Ranheim på sjetteplass, og Ranheim må innstille seg på hard kamp med Kristiansund, Odd og Vålerenga om plasseringene fra femteplass og nedover. Kristiansund ligger ett poeng foran Ranheim etter sin seier mot Stabæk lørdag.

Haugesund, på sin side, kan nå ikke ende lenger ned på tabellen enn fjerdeplass.

Variabel kvalitet

Det var ti grader og frisk bris i Haugesund søndag kveld, og kvaliteten på kampen var nok ikke den aller beste for nøytrale supportere.

Men Ranheim var til dels gode før pause. Svein Maalens gutter hadde ballen mye, og skulle spille etter egne prinsipper på en av landets tøffeste bortearenaer. I de første 45 minuttene lyktes de godt med å spille seg fri fra hjemmelagets høye press.

Kristoffer Løkberg var som alltid offensiv og villig, men Ranheim-profilens forsøk på brassespark etter bare fire minutter kan ikke klassifiseres som annet enn totalt mislykket.

Ranheim fikk sin første mulighet på frispark etter 18 minutter. Erik Tønnes gode forsøk var på vei mot krysset og Haugesund-keeper Per Kristian Bråtveit måtte frem med sine ypperste egenskaper for å avverge scoring.

Haugesund ropte på straffe da David Akintola kom i klem mellom Aleksander Foosnæs og Ivar Furu og gikk i bakken etter en snau halvtime, men dommer Trygve Kjensli vinket spillet videre til moderate protester fra hjemmelaget.

Litt ufortjent scoring

Fire minutter før pause kom den forløsende scoringen, men dessverre for Ranheim i målet bak Even Barli. Sondre Tronstad skjøt fra langt hold, ballen gikk via Eirik Valla Dønnem og forandret retning så mye at Ranheim-keeperen var helt sjanseløs.

Om ledelsen Haugesund gikk til pause med ikke var helt fortjent, så var hjemmelaget mye bedre etter hvilen.

Først ble Ibrahima Wadji spilt fri av Joakim Wåge Nilsen, og Haugesund-spissen skjøt like over fra skrått hold. Deretter fikk Ranheim en gratismulighet. Den sterke vinden kan nok ta litt av skylden for at innlegget fra Aleksander Foosnæs holdt på å gå rett i krysset.

Ranheim hadde lite å by på

Det svingte frem og tilbake, og Haugesund kunne fått straffe da Wadji ble dyttet over ende av Ivar Furu. Dommer Kjensli ristet på hodet nok en gang, men hjemmelagets dominans skulle få resultater bare minutter senere.

Ranheim betalte prisen for svakt forsvarsspill da veteranen Christian Grindheim satte inn 2–0. 35-åringen fikk stå helt alene inne i feltet på et frispark fra Kristoffer Haraldseid og hans heading var god og kontrollert.

En del av piffen gikk ut av Ranheim-mannskapet, og den siste halvtimen av kampen skapte guttene fra Fjæra så godt som ingenting.

Even Barli måtte varte opp med en solid redning på skudd fra Grindheim da Ranheim-forsvaret var nesten utspilt ti minutter før slutt, mens langskudd fra Daniel Kvande og Aslak Fonn Witry i kampens siste fase var det nærmeste Ranheim kom. Haugesund-keeper Bråtveit hadde imidlertid kontroll på det som kom.

Ranheims to siste kamper i årets sesong spilles hjemme mot Tromsø og borte mot Vålerenga.