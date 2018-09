Ranheim tapte svak kamp - Brann fortsatt to poeng bak RBK

fotball

BRANN - RANHEIM 1–0

Ranheim hjalp Rosenborg i gullkampen i Eliteserien da de tok en råsterk trepoenger borte mot Molde forrige helg. Kunne lillebror gi storebror en hjelpende hånd også mot Brann i Bergen?

Svaret var et klart nei. Ranheim hadde lite å by på i en svak spillemessig kamp mot laget som ligger som nummer to på tabellen.

Et mål fra Peter Orry Larsen etter en snau time avgjorde kampen i Branns favør.

– Vi får det ene målet og har vunnet. Det var ingen fantastisk kamp, men vi gjør det vi skal og får tre poeng på en dag der det lugger litt, sa Brann-trener Lars Arne Nilsen til Eurosport.

– Jeg synes det er en helt jevn kamp. De ligger i toppen og kniver om gullet. Det er en ferdighet å ta med seg alle poengene på slike dager. Vi klarer ikke å skape det helt store, sa Ranheim-profil Kristoffer Løkberg til Eurosport.

Rosenborg vant hjemme mot Haugesund, og dermed er avstanden på tabelltoppen fortsatt to poeng i favør RBK.

Ranheim på defensiven

Hjemmelaget tok tak i kampen fra start. Brann har gått på noen smeller etter en strålende sesonginnledning, og var tydeligvis opptatt av å reise seg etter tapet mot Vålerenga sist.

Kampens første farlighet kom da Ruben Yttergård Jenssen fyrte av fra langt hold etter 20 minutter. Ballen gikk såvidt utenfor Ranheim-målet. Like etter fikk Gilbert Koomson servert en svak Ranheim-klarering rett i føttene, men ghaneseren skjøt utenfor fra skrå vinkel.

Brann viste vakkert angrepsspill etter en halvtime med en fin opprulling. Gilli Rólantsson spilte fri Kristoffer Barmen, men midtbanespillerens avslutning var svak og gikk utenfor mål.

Etter 32 minutter fikk Ranheim nok et slag i ansiktet. Michael Karlsen, som før kampen gjorde seg bemerket med å synge «Nystemten» sammen med Brann-supporterne, måtte ut med en lyskeskade. Andreas Helmersen kom inn som spiss.

Stor Skålevik-sjanse

Brann fikk det som var omgangens største sjanse minuttet før pause. Nok en gang var det på hjemmelagets venstre side det skjedde. Thomas Grøgaard kombinerte fint med Rólantsson, Grøgaard fant Steffen Lie Skålevik foran mål, men Ivar Furu steppet inn og reddet Ranheim med en livsviktig takling.

Alt i alt 45 minutter i motgang for Ranheim. Hvilke grep kunne Svein Maalen ta før andre omgang?

Kampen var mer åpen etter pause, og Kristoffer Løkberg fikk Ranheims første mulighet med et skudd som gikk rett på keeper Samuel Sahin-Radlinger.

Deretter kom en stor dobbelsjanse for Brann. Fredrik Haugen skjøt først, skuddet hans ble blokkert av flere Ranheim-spillere før Skålevik var først på returen og tvang en god redning ut av Even Barli.

Brann-scoring

Løkberg fikk nok en mulighet med et skudd som gikk over mål, før Brann-innbytter Peter Orry Larsen var først på et innlegg fra Taijo Teniste. Den tidligere Aalesund-spillerens heading gikk utenfor.

Det lå et mål i luften, og det kom i det 59. minutt. Fredrik Haugen svingte et presist frispark inn fra venstre, Bismar Acosta raget høyest på bortre stolpe, costaricaneren vant duellen med Løkberg og fikk headet ballen ned. Der sto Peter Orry Larsen som fikk en enkel jobb med å sende Brann i føringen.

Ranheim hadde hatt lite å by på, og måtte løfte seg den siste halvtimen. Øyvind Storflor var ikke langt unna da han nesten prikket et frispark i krysset fem minutter etterpå.

Mads Reginiussen forsøkte seg fra 20 meter et drøyt kvarter før slutt, og Sahin-Radlinger måtte strekke seg skikkelig for å redde det gode skuddet.

Åtte minutter før full tid kunne Brann ha økt ledelsen. Even Barli holdt på å dumme seg skikkelig ut da han prøvde å drible av Yttergård Jenssen. Ranheim-keeperen slet skikkelig før han fikk sendt ballen ut over sidelinjen.

Brann kontrollerte de siste minuttene, selv om Andreas Helmersen fikk en sjanse ut av ingenting på overtid. Ballen fikk en merkelig sprett inne i feltet, og den RBK-utleide spissen skjøt over fra fem meters hold.

Der kunne Helmersen ha sikret et litt ufortjent poeng. Ranheim står imidlertid igjen med ingenting etter det som ble en litt halvslapp kveld i Bergen.

Brann tok tre viktige poeng i det som ser ut til å bli en ren gullkamp med Rosenborg.