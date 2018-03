Ranheim-Brann avlyst

fotball

RANHEIM/BERGEN: Dommer Espen Eskås har besluttet å avlyse Ranheim - Brann én time før kampstart.

NFF melder i en pressemelding på Twitter at de i samråd med klubbene vil beramme den utsatte kampen førstkommende mandag.

Det har vært trøbbel hele dagen med å gjøre Extra Arena klar for kamp, men nå er det altså klart at det ikke blir noe av serieåpningen.

– Jeg har avlyst kampen og det er på grunn av banens beskaffenhet, som jeg mener ikke er god nok for spill i dag. Det er slik min vurdering er at det er for stor skaderisiko for spillerne, sier dommer Eskås om avgjørelsen.

Eskås beskriver enkelte partier som skadetruende.

– Slik jeg vurderer det er det enkelte deler på banen hvor det er tele, og det gjør at du får harde, kantete partier, som jeg igjen mener kan være med på å bidra til skade på spillerne. Så derfor er det rett og slett hensynet til spillernes ve og vel som gjør at jeg i dag velger og ikke starte kampen, sier dommeren.

Brannsjefen: - Rett avgjørelse

Brann rapporterte inn bekymring rundt baneforholdene til NFF tidligere på dagen lørdag, og er glad for at det til slutt ble avgjort å avlyse serieåpningen.

– Vi føler det er rett avgjørelse, og vi har stilt spørsmål underveis de siste dagene. Så klart vi har lyst å spille fotball når det først er serieåpning, men her handler det rett og slett om sikkerheten til spillerne. Vi mener at det var så graverende allerede i går da vi kom opp også. Det illustrerer alt når man kjører veivals noen timer før en kamp. Jeg synes det er en modig og god beslutning av dommeren å ta, sier Branns sportssjef Rune Soltvedt til Bergens Tidende.

Ranheim-spiller Kristoffer Løkberg er ikke enig i avgjørelsen til dommer Eskås.

– Jeg har aldri vært med på noe lignende, det er egentlig helt sykt. Dommeren har talt, så da må det bare bli sånn, sier Løkberg som ikke synes at banen er umulig å spille kamp på:

– Banen er ikke optimal, jeg ser den, men jeg har spilt på verre gressmatter før. Vi får dessverre ikke gjort noe med at dommeren avlyser kampen.​

Dommerens avgjørelse

Dommer Eskås forteller at han har tatt vurderingen sammen med sitt dommerteam. Han har også hørt på hva Ranheim og Brann har hatt å si om saken.

– Var begge lag enig i avgjørelsen?

– Jeg tror nok Ranheim var innstilt på å spille, sier Eskås.

– Har Branns klager påvirket avgjørelsen din?

– Nei, ikke i det hele tatt. Det er til syvende og sist jeg som tar avgjørelsen. Hva lagene sier og ikke sier, det har ikke noe å si på min avgjørelse. Det er min avgjørelse og den står vi for nå, selvfølgelig.

Vurderingen kom for sent

Baneforholdene i Norge har vært et hett tema den siste uken på grunn av kuldestrømmen i landet. Allerede er det klart at to kamper i den andre serierunden flyttes på grunn av baneforhold.

Kl.15.00 lørdag meldte Eurosport at Branns sportssjef Rune Soltvedt hadde varslet NFF om at kunstgressmatten oppleves som for dårlig, og at det måtte tas en nøye vurdering på om kampen skal spilles.

Da avgjørelsen om å avlyse kampen kom én time før kampstart, synes Branns sportssjef at avgjørelsen kom i seneste laget.

– Jeg har tatt det opp, for her har man hatt muligheten, alle har visst det og det har vært et enormt fokus på seriestart og vinteren. Sånn jeg har forstått det, er det Ranheim som har medlt inn til forbundet at banen på en måte er godkjent å spille på. Og det er ingen fra forbundet etter det vi kjenner til som har vært her, og det synes jeg rett og slett ikke er godt nok, understreker Soltvedt.

NorgesFotballforbund (@nff_info) | Twitter

Dommer Eskås svarer slik på om avgjørelsen kunne blitt tatt tidligere:

– Det kan godt hende. Jeg var her tidligere i dag på befaring, hvor vi diskuterte og så på banen og ble enige om å prøve ut diverse tiltak for å utbedre banen, og avtalen var at vi skulle ta avgjørelsen når det nærmet seg kampstart. Konklusjonen ble at de utbedringene som er blitt gjort ikke er tilstrekkelig nok, sier Eskås.

Kritisk til NFF sin vurdering

Soltvedt mener situasjonen kunne vært unngått.

Var det Ikke godt nok fra forbundet å ikke sjekke banen tidligere?

– Jeg kan ikke si hva de har gjort, men etter det jeg er blitt fortalt er ikke det godt nok, og de burde vært en objektiv part oppi dette, sier Soltvedt.

– Jeg forstår jo at Ranheim vil spille og jeg forstår at de har ventet på denne dagen så lenge, så jeg har full forståelse for dem, men da burde det vært den objektive parten som var inne og tok en avgjørelse på et tidligere tidspunkt. Hvis jeg tar feil på det at de har vært her, så må en stille spørsmål med den vurderingen de har gjort. Men de må i hvert fall svare for seg synes jeg, i denne saken her, påpeker Branns sportssjef.

Ranheims daglige leder Frank Lidahl sier fotballforbundet ikke har vært og sett på baneforholdene så vidt ham bekjent.

Seksjonsleder for arrangement i NFF, Rune Pedersen, sier at det fortsatt er uavklart når kampen mellom Ranheim og Brann kan spilles.

– Den første muligheten er 25. april, men det er mesterfinale samme dag, så vi må snakke med rettighetshaver og se på hva vi gjør, sier Pedersen.

Saken oppdateres.