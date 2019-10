Ramos lovpriser Ødegaards utvikling: – Håper han kommer tilbake til Real Madrid

fotball

Etter 53 spilte minutter kom et av mange minneverdige øyeblikk i den begivenhetsrike EM-kvalifiseringskampen mellom Norge og Spania: Martin Ødegaard mottok ballen på midtstreken, og med en hælflikk slo han tunnel på Spania og Real Madrid-kaptein Sergio Ramos.

33-åringen kunne ikke annet enn å legge den fotrappe nordmannen i bakken. Ramos brøt ut i et eneste stort glis. Som så mange andre denne sesongen, var også han nå blitt utsatt for Ødegaards artisteri.

For en drøy uke siden ble Ødegaard kåret til La Ligas beste spiller i september, men etter kampen var det liten tvil om hvem som fortsatt er den største stjernen i Spania.

Et tyvetall journalister samlet seg rundt Sergio Ramos i pressesonen. Der delte Real Madrid-stjernen også sine tanker om lysluggen fra Drammen.

– Jeg ser på Ødegaard som vår lagkamerat. Jeg har sett ham vokse og utvikle seg som fotballspiller, og det gjør meg glad.

Sa beklager til King

Ødegaard skal etter planen være på utlån fra Real Madrid til Real Sociedad ut neste sesong, men flere har spekulert i om 20-åringens storspill i La Liga vil føre til at han vil spille sammen med Ramos igjen allerede neste sesong.

– Han er en av stjernene på landslaget sitt og gjør en veldig bra sesong (for Real Sociedad). Nå er han på lån, men jeg håper han blir en stor spiller og kommer tilbake til Real Madrid, sa Ramos.

Etter kampen kunne man se Ramos snakke sammen med Joshua King.

– Vi snakket om å bytte drakter, men jeg sa nei. Jeg sa beklager til ham, fortalte den spanske kapteinen.

Grunnen var at han ønsket å beholde den selv. Kampen mot Norge var hans nummer 168 i den spanske landslagstrøyen. Med det ble han den mestspillende på det spanske landslaget gjennom historien.

– Den beste stopperen gjennom tidene

Etter taklingen på Ødegaard valgte startet Ullevaal-publikumet å pipe på Ramos. Det forsto Norges målscorer Joshua King lite av.

– Jeg skjønte ingenting av pipingen, sa King.

– Ramos er kanskje beste stopperen gjennom tidene. Han har vunnet veldig mye, og er en av de kuleste spillerne personmessig, mente han.

King påførte utover i den andre omgangen Ramos et gult kort. Det betyr at bautaen i Spanias midtforsvar må stå over med karantene i den viktige kampen mot Sverige, sett med norske øyne.

Der må det norske laget håpe på at Spania vinner for at muligheten til å ta seg til EM direkte gjennom kvalifiseringen fortsatt skal være til stede.