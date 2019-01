RBKs nye trener presentert: Slik skal Rosenborg spille under Horneland

fotball

– Vi må fortsatt våge å ha en visjon om Mesterligaen.

Det sier Eirik Horneland under presentasjonen onsdag ettermiddag.

RBKs nye hovedtrener ble pepret med spørsmål fra pressen. Her er noen av hovedtrekkene:

Om skepsisen fra Kjernen:

– Jeg er et ukjent navn for Kjernen, og forstår at det er en sunn skepsis rundt mitt navn blant supporterne. De vil uansett støtte laget, og så får vi bare stå på, gjøre vårt beste, og vinne dem over etter hvert.

Om spillestil:

– Vi kommer til å spille med tre sentrale midtbanespillere. Men vi må bli kjente med spillerne før vi kan si noe sikkert mer enn det. Men i RBK-kulturen ligger det å spille med to indreløpere.

Om sterke personligheter i RBK-garderoben:

– Prestasjoner avhenger av hvem som spiller fra kamp til kamp. De største spillerne er det jeg liker å jobbe med. Vi har den beste stallen i Norge.

Om trening:

– Rosenborg skal være det laget med den største fysiske motoren. RBK har ikke sett best trent ut i år. Det skal opp. Vi må flytte noen grenser der.

Dette sier han om hvordan han «feiret» da RBK og Haugesund ble enige mandag kveld.

– Jeg var emosjonelt utslitt, da det endelig gikk i orden. Det var en lang reise i desember. Jeg var veldig happy og stolt da det skjede, og begynte å se fremover.

– Jeg er veldig takknemlig. Det er et stort ansvar, men jeg mener vi skal forvalte dette godt.

– Først og fremst skal vi trene oss enda bedre. Er det noen hull i troppen, må vi se på dette.

Dette sier sportslig leder Stig Inge Bjørnebye om ansettelsen av Horneland:

– Vi er veldig fornøyde med å være her i dag, med Eirik og Karl Oskar (Emberland) som våre nye trenere.

– Eirik var inne i våre diskusjoner en god stund. Vi kjenner til prestasjonene hans i Haugesund, personligheten hans, og trenerfilosofien hans.

– Vi er ekstremt glade og stolte over å kunne presentere ny hovedtrener og assistenttrener.