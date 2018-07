Drømmestart ble til mareritt i Skottland: Denne mannen senket RBK på egen hånd

fotball

CELTIC 3–1 ROSENBORG (1–1)

Det har mildt sagt vært en turbulent uke i RBK etter at Kåre Ingebrigtsen ble sparket. Styrets håndtering av sparkingen, spillergruppen totalt uenig i avgjørelsen og tirsdagens kaotiske pressekonferanse i Glasgow har vært noen av høydepunktene.

Likevel var smilet på plass hos den midlertidige hovedtreneren Rini Coolen på trenerbenken før kampen. Spillerne så også ut til å glede seg til å få kaoset i klubben på avstand med Mesterliga-kvalikkamp mot Celtic på berømte Celtic Park.

I starten av oppgjøret virket ikke RBK-spillerne preget i det hele tatt og sjokkerte skottene med å ta ledelsen etter et kvarter. Men drømmestart ble til mareritt etter at Odsonne Eduoard rev trønderne i stykker.

Mønsterangrep

Men RBK kom best i gang på Celtic Park og tok fortjent ledelsen 1–0.

Mike Jensen snappet opp en feilpasning, satte fart mot Celtic-målet før han sentret til Helland på høyre. Helland fintet bort en Celtic-spiller med en utsøkt Zidane-piruett og sendte ballen videre til Bendtner på venstre. Dansken viste fram hovmesterblikket og spilte fri venstreback Birger Meling i boks. På førsteberøring plasserte han ballen i nettmaskene.

RBK-spillerne omfavnet hverandre på gresset, Celtic fortvilte og fansen buet på spillerne deres.

1–0 til RBK og sjokkstarten var et faktum.

– Rosenborg har fått bortemålet sitt i Glasgow, ropte kommentator Asbjørn Myhre.

– Et gnistrende godt angrepsspill. En gnistrende åpning av RBK, supplerte Eriksen.

Hjemmelaget tok over

Et Celtic-lag på ferie tok dermed tak i oppgjøret. Hjemmelaget beleiret RBK, uten å skape de helt store mulighetene.

Callum McGregor fikk den største etter nesten halvtimen spilt, da han banket til fra 16 meter. Skuddet var hardt, men keeper André Hansen var med på notene og holdt ballen som om det var hans eget barn.

Hardhausen Scott Brown mistet ballen og taklet Levi, og RBK fikk frispark i meget gunstig posisjon. Gult kort til skotten. Helland traff kun hodet til Brown i muren på frisparket.

Celtic-scoring før pause

Celtic klarte ikke å skape mange sjanser, men rett før pause ble det balanse i regnskapet etter scoring av Odsonne Eduoard. Uromomentet Sinclair mottok ballen på venstresiden, før han løp seg fri fra presset til Hedenstad. I neste trekk sentret han til tidenes dyreste Celtic-spiller Eduoard, før franskmannen iskaldt plasserte ballen bak en sjanseløs Hansen i buret.

En god 1. omgang av RBK fikk dermed en ripe i lakken helt på tampen. Skottene var klart best før pause og gjestene hang ikke med.

Marerittstart

Det gjorde ikke RBK etter hvilen heller, for det tok kun 42 sekunder før hjemmelaget var i ledelsen. Oliver Ntcham mottok ballen utenfor boksen, danset vekk Marius Lundemo før han curlet ballen i nota. En vakker scoring av franskmannen.

De 10 første minuttene av 2. omgang handlet alt om de grønne og hvite.

– Det kan bli en lang 2. omgang for RBK-spillerne om dette fortsetter, sa kommentator Myhre.

Offensivt bytte av Coolen

Coolen var lei av å se Celtic leke seg. Nederlenderen bestemte seg for å gjøre grep, og tok ut midtbanespiller Lundemo og satte inn spiss Alexander Søderlund. Et friskt og offensivt bytte av Coolen.

Ikke at det ga en umiddelbar effekt. Celtic fortsatte i det samme sporet og skapte sjanse etter sjanse.

– RBK har ikke skapt noe i 2. omgang. De har hatt nok med å forsvare seg, sa Myhre.

Oliver Ntcham hadde fyrt av langskudd gjennom hele oppgjøret og i det 66. minutt fikk han drømmetreff Fra rundt 25 meter. Heldigvis for RBK fikk Hansen slått ballen i tverrliggeren og ut av målet.

Hjemmelaget malte videre på og hadde fortjent minst én scoring til på Celtic Park etter oppvisningen i 2. omgang.

Nytt bytte av RBK etter 72 minutter da Helland gikk av banen til fordel for Alex Gersbach, som dermed gjorde comeback i RBK-drakt.

Chippet inn 3–1

Men Eduoard var ikke ferdigscoret for dagen. Et kvarter før slutt ble 20-åringen spilt alene gjennom mot Hansen, før han elegant chippet ballen over keeperen og i nettmaskene. Det var hans andre scoring for kampen.

Eduoard var i lekent humør nå. Unggutten fortsatte med dribling og dansing med svimle RBK-spillere. Gjestene fra Trondheim virket sluttkjørt.

– RBK er slitne og har jaget ball i hele 2. omgang, sa Eriksen.

Kampen endte til slutt 3–1 i Glasgow, et resultat RBK kan si seg mest fornøyd med.