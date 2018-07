RBK-treneren har planen klar før Celtic-kampen

fotball

– Det blir spesielt å få den første kampen på Lerkendal. Jeg har sett mange kamper fra tribunen, og vet hvordan det kan være. Vi har alltid fansen bak oss, sier Rini Coolen foran det som blir hans Lerkendal-debut som RBK-trener.

Rosenborg må hente inn et 1-3-tap mot Celtic fra den første kampen i Glasgow for å ta seg videre til den tredje kvalikrunden til Mesterligaen, og det er ingen tvil om at det blir en tøff oppgave for Coolens lag.

– Modige

Og da trenger de å ha supporterne i ryggen, poengterer nederlenderen på tirsdagens pressekonferanse på Lerkendal.

– Men det er vi som må gi signalene. Gjør vi det vil de ta over, og da vil vi bruke det. Men det må starte med spillerne, sier Coolen.

– Vi må være modige. Vi kan vinne modige eller tape modige, men det er et nøkkelord i morgen. Da vet jeg at fansen vil følge opp, og vi kommer til å være tolv mann mot Celtic, sier han.

Lover å angripe

Kaptein Mike Jensen vil ikke avsløre for mye av taktikken foran kampen, men sier det som er åpenbart – at Rosenborg er pent nødt til å heve seg fra bortekampen i Glasgow, der Celtic etter hvert var totalt overlegne. Og at Rosenborg må angripe.

– Det er annerledes nå. Dette er hjemmebanen vår, og vi må angripe mer. Vi så i Glasgow at vi kunne skape vanskeligheter for dem og at vi kunne score mål. Vi har tro på at vi kan score noen mål i morgen også, sier dansken som selv fikk en mer offensiv rolle i det første oppgjøret.

– Du kan forvente et mer offensivt Rosenborg-lag. Vi må vinne kampen med to mål, og kan ikke spille som vi gjorde der (i Glasgow, journ.anm.), men vi må fortsatt være forsiktige. Vi kommer ikke til å kjøre ti mann i angrep de første fem minuttene, sier han.

– Har sett større overraskelser

Men selv om Rosenborg-leiren mener det er mulig å slå Celtic på Lerkendal, er de realistiske nok til å innse at mulighetene for avansement ikke er skyhøye.

– Det er små sjanser, men vi kommer til å gå for det. Vi har sett større overraskelser i fotball enn at vi slår Celtic hjemme, sier Rosenborg-kapteinen.

Trener Coolen har hatt laget i litt under to uker. Han forteller på pressekonferansen at han har planer om å jobbe med den opprinnelige Rosenborg-stilen, som han kaller det, og vil tilbake til den så fort som mulig.

Men samtidig er han klar på at han må være litt pragmatisk med tanke på motstandere som Celtic.

– Kampen i morgen vil være annerledes enn de som venter de neste ukene. Det vil gjøre noe med stilen, sier han.

– Nå handler det om det som skjer i morgen, og jeg kan bekrefte det Mike sa: Vi kommer til å angripe, vi kommer til å ta sjanser og vi kommer til å gi bort rom. Men det er vi klare for, og så får vi se hvordan det går.