RBK med ny seier etter sjansesløseri

fotball

Rosenborg-Haugesund 1–0

Rosenborg gikk seirende ut av den viktige toppkampen mot Haugesund på Lerkendal, i det som ble et sjansesløseri fra hjemmelaget. Seieren gir fortsatt tabelltopp, to poeng foran Brann.

Oppgjøret mot tabellnabo Haugesund kunne åpnet på best tenkelige måte for Rosenborg hjemme på Lerkendal. Allerede før minuttet var rundet fikk Jonathan Levi muligheten til å sende RBK i føringen på en kontring. Selv om det ikke endte med scoring, fortsatte Rosenborg å føre spillet, og virket veldig lite preget av å ha torsdagskampen mot Shkëndija i beina.

Det var på kontringer det meste ble skapt for hjemmelaget, da Haugesund til tider ga bort mye rom på sidene. Både Levi og Issam Jebali fikk fritt spillerom flere ganger på siden sin, uten at det førte til noe mer enn småfarligheter.

Signaturscoring fra Levi

Ikke overraskende kom det første målet for RBK fra høyresiden i det 23. minuttet. Levi, som åpnet veldig friskt på Lerkendal, vant igjen ballen langt inne på gjestenes banehalvdel, avanserte mot sekstenmeteren med ballen, dro seg inn i banen og avsluttet nede i nærmeste hjørne. En flott scoring av svensken.

RBK hadde meget god kontroll på kampen i store deler av første omgang, og kunne fort gått opp til 2-0 om Søderlund og Meling hadde satt sjansene de fikk i mål.

Haugesund ble farligere i løpet av de fem siste minuttene av omgangen, og tvang frem en solid redning fra André Hansen et par minutter før pause. Mannen som nesten på egen hånd sikret RBK Europa-spill mot Shkëndija, Sørget for at RBK bevarte ledelsen.

Søderlund med store sjanser

Hjemmelaget åpnet andre omgang som den første, og var det klart beste laget. Alexander Søderlund, som i lang tid har gått uten å score mål i Eliteserien, fikk en gedigen sjanse etter en corner noen minutter etter hvilen. Fra tre meter headet han ballen i tverrliggeren. En utrolig bom fra RBK-spissen.

De gangene det skjedde noe offensivt for vertene var det som regel på høyre side. God defensiv kontroll, og et Haugesund som ga fra seg rom, ga flere muligheter på kontringer for Rosenborg. Søderlund skulle hatt minst én scoring før timen var spilt, men maktet ikke å finne nettmaskene bak Bråtveit i Haugesund-målet da sjansene bedte seg.

Sjansefattig mot slutten

Utover i omgangen fikk Haugesund låne ballen mer på Lerkendal. Selv om det ikke ble skapt mange gode sjanser, slet RBK med å holde i ballen. Ofte ble den spilt bort igjen like etter gjenvinning.

Verken Rosenborg eller Haugesund klarte å skape noe det siste kvarteret. Spillet ble preget av mange dueller og kontringer som aldri endte i scoring. Haugesund fikk aldri lagt ordentlig press på vertene. Rosenborg kunne dermed feire tre nye poeng etter 90 spilte minutter.