RBK i kjempetrøbbel: Historisk dårlig start på Europa-høsten

fotball

ROSENBORG-RB LEIPZIG 1–3

Dette er den 17. gangen RBK har tatt seg til et gruppespill i Europa, men aldri har de hatt en svakere start på Europa-høsten.

For da RBK ble satt på plass av sterke RB Leipzig og tapte 1-3 hjemme på Lerkendal torsdag kveld, satte laget også en negativ rekord i så måte. På de 16 andre forsøkene har Rosenborg tatt minst ett poeng på de to første kampene.

Scoringer av Jean-Kevin Augustin i første omgang, før Ibrahima Konaté og Matheus Cunha økte etter hvilen, gjorde at innbytter Issam Jebalis redusering med ti minutter igjen å spille ikke ble mer enn et trøstemål for Rini Coolens lag.

Dermed henger drømmen om avansement til utslagsrundene i en fryktelig tynn tråd med fire kamper igjen av gruppespillet.

Stor sjanse tidlig

Vel var det et Leipzig-lag uten stjerner som Emil Forsberg, Timo Werner og Yussuf Poulsen fra start, men den tyske toppklubben var likevel ventet å by hjemmelaget på solide mengder trøbbel på Lerkendal.

På pressekonferansen dagen før kamp varslet RBK-kaptein Mike Jensen at Leipzig fort kunne være hans aller tøffeste motstander i løpet av hans tid i Rosenborg.

Allerede etter ett minutt spilte Rosenborg seg frem til kampens første sjanse. Mike Jensen fikk ballen til høyre for straffefeltet, og la inn på tvers mot bakerste stolpe. Der dukket Yann-Erik de Lanlay opp for blank kasse, men vingen rakk akkurat ikke frem til å komme over ballen – og dermed maktet han bare forlenge ballen videre i stedet for i mål.

FIKK DU MED DEG DENNE FØR KAMPEN? Nøkkelspiller ute av RBKs startellever mot Leipzig

Gersbach lurt

Rosenborg hadde hatt en fin start på kampen de første ti minuttene, men plutselig eksploderte det. Leipzig hadde ballen på midtstreken, og RBK-laget hadde fått etablert forsvaret. Men så kom en diagonalpasning retning Jean-Kevin Augustin på høyresiden i RBKs sekstenmeter. Alex Gersbach hadde trukket for langt inn mot midten, og dermed fikk Augustin akkurat den tiden han trengte til å ta ned ballen, dra seg forbi den australske venstrebacken og skru ballen inn i André Hansens høyre hjørne.

Og da gikk oppgaven fra vrien til meget vrien for Rini Coolens menn.

Rosenborg hadde flere gode overgangsmuligheter den første omgangen, men ble stoppet av upresise pasninger, dårlige valg eller rett og slett mangel på initiativ.

Bortelaget var vesentlig hvassere da de kom fremover, og Augustin kunne meget vel blitt tomålsscorer da han dunket ballen over fra åtte meter med noen minutter igjen til pause.

Blytungt slag i ansiktet

Åpningsminuttene på den andre omgangen bar bud om litt bedring, men det tok ikke lange tiden før Rosenborg fikk en ny trøkk i trynet. Sju minutter var spilt da Leipzig fikk corner, og kaptein Willi Orban vant duellen bak i feltet. Headingen hans spratt via bakken og opp i armen på Ibrahima Konaté, som til slutt fikk en enkel oppgave med å hamre ballen i nettet til 2-0.

Da timen var passert punkterte Matheus Cunha kampen til 3-0. Rosenborg-spillerne hang ikke med i det hele tatt, og Cunha klinket til fra elleve meter – uten at keeper Hansen var i nærheten av å kunne avverge.

Jonathan Levis frispark, som ble slått over til corner halvveis ut i den andre omgangen, var RBKs første mulighet siden åpningsminuttet.

Issam Jebali, som ble benket fra start, kom inn og fikk skapt litt trøkk fremover for hjemmelaget. Med drøyt ti minutter igjen å spille sørget han også for at hjemmefansen fikk likk ekstra å juble for. Jonathan Levi ble spilt gjennom og kom seg ned til dødlinjen. Han la på tvers i feltet, og ballen havnet til slutt i føttene på tunisieren bak i feltet. Han satte foten til, og ballen føk i nettet til 1-3.

Det ble imidlertid ikke mer enn et trøstemål for Rosenborg, som nå er i skikkelig Europa-trøbbel.