RBK avga poeng i blodfattig oppgjør

fotball

Lillestrøm-Rosenborg 0–0

Det var forventet et sprudlende Rosenborg-lag da de søndag gjestet Lillestrøm i Eliteserien. Den lange pausen skulle gi laget ny energi, og med flere av de viktigste spillerne tilbake fra skade, stilte de sterkere enn de har gjort på en stund. Det viste seg ikke å stemme. RBK avga igjen poeng i gullkampen etter en svak bortekamp. Dermed ga de bort nok en gave til et jagende Brann-lag på 2. plass i ligaen.

– Det er litt for dårlig. Vi har mye ball, men klarer ikke å skape noe. Vi skal skape mer enn det vi gjør, og det er for dårlig av oss, forteller Anders Trondsen til Eurosport etter kampen.

– Det ser ikke ut som alt stemmer. Vi har gode nok spillere til å få til noe, så det står ikke på det. Vi sliter på siste tredjedel, fortsetter han.

RBK-trener Rini Coolen var heller ikke fornøyd etter kampen, men mener samtidig at de fortjente å stikke av med alle poengene.

– Vi må ta med oss det poenget vi får. Vi hadde noen gode sjanser, så vi kunne avgjort det. Jeg synes vi var det beste laget, sa han.

Treg start

Det var veldig lite som skjedde de første 20 minuttene på Åråsen. Rosenborg hadde det meste av ballinnehavet, men evnet aldri å skape noen farlige sjanser mot et godt organisert Lillestrøm.

Da det av og til ble skapt noe som lignet en brukbar sjanse var det hjemmelaget som sto for det. De kom seg til et par skumle innlegg, uten at det ble nevneverdig farlig for RBK.

Rosenborg kunne endelig stille med en tilnærmet skadefri tropp i Lillestrøm, etter en lengre periode med flere av nøkkelspillerne ute av spill. Det ble derfor et skår i gleden da Issam Jebali etter drøyt 20 minutter måtte ut med skade.

Sjansefattig

Det tok litt over en halvtime før bortelaget kom seg til en større mulighet. Vegar Eggen Hedenstad fikk ballen fra innbytter Pål André Helland som tok et raskt innkast. Eggen Hedenstad kom seg inn bak forsvaret til Lillestrøm, og fikk lagt inn ballen langs bakken. Dessverre for Rosenborg var det ingen som klarte å få en fot på innlegget.

Resten av omgangen var veldig lik omgangen ellers. Få sjanser ble skapt, og spillet ble preget av mange dueller. Om RBK kanskje sto for den aller største sjansen, så var det Lillestrøm som spilte seg til flest sjanser. Ingen av lagene var imidlertid i nærheten av å gjøre mål.

Starten av andre omgang begynte som den første. RBK hadde ballen, men slet med å bryte ned Lillestrøm.

Stor mulighet

Likevel skulle RBK få sin aller største sjanse i kampen etter snaut 52 minutter, og igjen var Eggen Hedenstad og Helland involvert.

Sistnevnte fikk kontroll på et oppspill, og på lekkert vis spilte han gjennom Eggen Hedenstad. Han fyrte av fra skrått hold inne i sekstenmeteren til LSK, men skuddet gikk rett på keeper som fikk slått ballen ut til hjørnespark.

Også Lillestrøm kom nærmere enn de gjorde i første omgang. Etter 57 minutter kunne det fort stått 1–0 til hjemmelaget. Lehne Olsen tok ned et gjennomspill på rundt ti meter. Volleyavslutningen ble riktignok for dårlig, og ballen ble sendt langt over målet til en ellers ganske arbeidsløs André Hansen.

Stjernespissen kunne avgjort

Om det var en blodfattig førsteomgang, var det ikke særlig mye rikere i andre. Det lille som ble skapt var det også hjemmelaget som sto for. Likevel kunne RBK gjort livet surt for gultrøyene etter rundt 75 minutter.

Bendtner fikk gå opp alene i feltet på et innlegg fra høyre side. Fra like utenfor femmeteren klarte han ikke å få stanget ballen på mål. Det var den første sjansen spisskjempen kom seg til, og også kampens største sjanse. Det endte altså i ingenting.

RBK skulle komme seg enda nærmere etter 84 minutter på Åråsen. Helland spilte gjennom Anders Trondsen på høyre side. Trondsen fikk avsluttet med sin høyrefot, og fikk løftet ballen over og forbi LSK-keeperen. Skuddet traff tverrliggeren til stor fortvilelse for bortelaget.

Etter sjansen til Trondsen skjedde det svært lite. To lag som gjennom hele kampen hadde klart å demme opp for hverandre, fortsatte med det, og maktet ikke å få til noe offensivt. Det ble 0–0, og Rosenborg ga serietoer Brann muligheten til å ta innpå i gullkampen.