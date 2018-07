RBK-ansatt prøvde å hindre deltakelse i markering for Ingebrigtsen og Hoftun - så tok klubben grep

fotball

Suksesstrener Kåre Ingebrigtsen og hans assistent Erik Hoftun ble torsdag avskjediget fra klubben de har vunnet tre seriegull og to cupgull med de siste tre sesongene.

Manglende utvikling gjorde at RBK-styret, med styreleder Ivar Koteng i spissen, tok avgjørelsen onsdag kveld - rett før trønderne avanserte i Mesterliga-kvaliken.

Nyheten sjokkerte ikke bare supportere og andre folk utenfor klubben. Også spillerne reagerte med vantro og sendte fredag ettermiddag ut en pressemelding som avslørte at de krevde at styret gjeninnsatte Ingebrigtsen og Hoftun. De ble ikke hørt.

Supporterne er splittet. Mens mange kaller styrets beslutning for modig og nødvendig, er det også mange som har sympati med den tidligere trenerduoen.

Ga ansatte munnkurv

Lørdag kom et initiativ fra et knippe RBK-fans som ønsket å hedre Ingebrigtsen og Hoftun med en markering utenfor Lerkendal stadion. På grunn av kollisjon med minnesmarkeringer for 22. juli-terroren, er denne nå utsatt til mandag.

Klokken 14.17 lørdag ble et innlegg publisert på en lukket Facebook-gruppe for arrangementsverter, staben i «de gule vestene». Gruppen er for de frivillige som jobber på kampdag for eliteserieklubben.

Der ba en ansatt i klubben om at ingen av mottakerne av meldingen skulle delta på eller uttrykke seg offentlig i sosiale medier.

– I tillegg til sakens kjerne, at Kåre og Erik har fått sine kontrakter oppsagt, er det personer rundt dette som gjør saken veldig tøff, både for oss i klubben og for de utenfor, innledet den ansatte.

– Jeg vil med dette poengtere at ingen ansatte i RBK eller crew uttaler seg om dette på sosiale medier. Det er noen som allerede har gjort det, men det er blitt fjernet etter beskjed fra oss, fortsatte vedkommende.

– Kan forstå at det høres strengt ut

Videre ble de frivillige i arrangement-crewet oppfordret til å ta meninger internt og viktigheten av å være nøytral ble understreket.

Adresseavisen har snakket med en frivillig som ønsket å delta på arrangementet hvor Ingebrigtsen og Hoftun skal hylles. Den frivillige var imidlertid usikker på konsekvensene det ville medføre.

– Dere får heller ikke delta på eventuelle markeringer mot klubbens avgjørelse, så lenge dere er crew hos oss. Da har dere et ansettelsesforhold til oss, som gjør at vi ikke skal uttale oss hverken på vegne av eller som privatpersoner, heter det i innlegget.

– Jeg kan forstå at det høres strengt ut, men vi skal være nøytrale i jobben vår. Håper alle respekterer dette, avsluttet vedkommende sin melding med.

Innlegget ble slettet så fort Adresseavisen ba om en kommentar fra daglig leder Tove Moe Dyrhaug og organisasjonssjef Trond Alstad.

Dyrhaug avviser innleggets innhold

Dyrhaug benekter at det vil få konsekvenser å delta på arrangementet som har fått navnet «Samling for Kåre og Erik».

– Vi har lagt til rette for at de skal få gjennomføre arrangementet på Lerkendal, sier Dyrhaug.

– Vil det få noen konsekvenser for de ansatte eller frivillige som deltar?

– Nei, det er bare oppsinn, sier Dyrhaug, som ikke selv har sett innlegget på den lukkede gruppen. Hun var heller ikke kjent med innholdet.

– Dette er ikke noe offisielt som kommer ut fra Rosenborg. Som sagt er det ingen som har noen begrensninger på hva de skal delta på. Det var bare den første dagen, med hvem som skulle uttale seg av spillerne. Det var nok noen dårlige formuleringer i innlegget, sier Dyrhaug, som presiserer at ingen har munnkurv.

Heller ikke Alstad hadde kjennskap til innlegget da Adresseavisen tok kontakt.

– Respekt for ytringsfriheten

– Det kjenner jeg ikke til, sier Alstad, som også presiserte at innholdet ikke stemmer.

– Vi har respekt for ytringsfriheten, vi legger ikke beslag på den i Rosenborg, sier han.

Forfatteren bak innlegget viste til Dyrhaug og Alstad da vedkommende ble konfrontert med innlegget.

– Jeg kan ikke uttale meg om saken, sier den RBK-ansatte.