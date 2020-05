Premier League-klubbene fortsatt enige om at sesongen skal fullføres

fotball

– Ingen avgjørelser ble fattet på dagens møte, der klubbene utvekslet syn om informasjonen som ble fremlagt angående «Project Restart», heter det i en uttalelse fra Premier League.

– Det var enighet om at spillere og managere er nøkkelpersoner i denne prosessen og at spillerforeningen (PFA) og managerforeningen (LMA) vil bli konsultert om veien videre. Klubbene gjentok sin oppslutning om å fullføre sesongen 2019–20 for å opprettholde seriens integritet.

Britiske myndigheter har nedsatt en medisinsk arbeidsgruppe som skal planlegge oppstart av eliteidrett. Den hadde sitt første møte fredag, og Premier League ønsket nyskapningen velkommen.

Nytt møte torsdag

Klubbene hadde allerede berammet et nytt møte kommende torsdag, ettersom myndighetene før den tid skal legge frem en tidsplan for gjenåpningen av samfunnet. Først når det er gjort kan man legge mer konkrete planer om hvordan sesongen skal avsluttes.

Fredagens møte varte i nesten fire timer og endte med en resolusjon om at sesongen skal fullføres så lenge myndighetenes tiltak mot koronaviruset gjør det mulig. Samtidig gjorde klubbene det klart at første prioritet er helsen til spillere, trenere, klubbansatte, supportere og samfunnet generelt.

Under møtet diskuterte man ifølge britiske medier å spille de 92 gjenstående seriekampene på nøytrale arenaer under svært strenge smitteverntiltak. Blant annet skal alle spillere testes to ganger i uken.

Diskuterer gjenåpning

Storbritannias kultur- og idrettsminister Oliver Dowden tvitret tidligere at den medisinske arbeidsgruppen hadde sitt første møte fredag, og at dens oppgave er å planlegge oppstart av eliteidrett uten tilskuere.

– Dette vil skje når, og bare når, det ifølge medisinsk ekspertise er trygt å gjøre det. Det er mye å vurdere, men i dag begynner vi å forsere planleggingen, skrev han.

Arbeidsgruppen består av representanter fra helsemyndighetene og medisinske ansvarlige fra ulike særforbund.

Fotballklubbene har en ambisjon om å være tilbake i full trening innen 18. mai og i kamp rundt 8. juni, men det avhenger av at myndighetene gir sin velsignelse, og det er uklart om den vil gis i tide.

(©NTB)