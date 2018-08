Premier League-feil førte til klagestorm. Da tok TV 2 grep

fotball

Monday Night Football. Flomlys. Premier League på TV. Liverpool borte mot Alexander Sørloths Crystal Palace.

Mange TV 2 Sumo-seere hadde gledet seg til kampen, men flere ble møtt med feilmeldingen: «Beklager, noe er galt. Vi jobber med å løse problemet».

En god halvtime ut i kampen var derimot de tekniske problemene fikset.

Da de tekniske problemene sto på, var sinnene i kok på internett.

«Hva skjer?!», «dette blir for dumt», «synes det er veldig trist å betale så mye penger for så å gå glipp av det man betaler for å se» og «dette er veldig skuffende!» var bare noen av reaksjonene.

TV 2 beklager

I Norge er det flere titalls tusen Liverpool-tilhengere. Mange av dem var forbannet fordi Sumo, betalingskanalen til TV 2, viste melding teknisk feil.

– Vi jobber på høygir. Det er ingen som ønsker dette. Det er en teknisk feil, og vi beklager på det sterkeste, sier Jan-Petter Dahl, kommunikasjonsansvarlig i kanalen.

Da Dahl litt lesere kunne melde at problemet var løst, var TV 2 lettet.

– Vi er i gang med å finne ut hva som egentlig skjedde, og skal gå grundig gjennom dette slik at vi kan unngånoe lignende i fremtiden.

Tok grep

De som abonnerer på TV 2 Sumo må ut med 399,- kroner i måneden for å se Premier League.

– Jeg ser at noen truer med å avbryte abonnementet. Hva er meldingen til seerne?

– Dette er bare å beklage. Ingen har det verre enn oss akkurat nå etter en slik hendelse. Vi vet hva dette betyr for supporterne. Derfor valgte vi også å sende kanalen åpen på Sportskanalen. Kampen er nå utenfor betalingsmur.

Da de tekniske problemene oppsto, tok TV 2 grep og flyttet kampen til Sportskanalen, som er åpen:

Kampen mellom Liverpool og Crystal Palace er flyttet til TV 2 Sportskanalen. — TV 2 Sumo (@tv2sumo) August 20, 2018

Pål Chr. Møller er leder av supporterklubben. Han sitter sammen med andre liverpoolfans på puben Dubliner i Oslo i kveld, og ser kampen på storskjerm via TV 2 Sport Premium.

– Jeg opplevde ikke problemer selv, men jeg forstår at det er småkrise for dem som ikke får det de betaler for, sier han.