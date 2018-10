Praktomgang sikret norsk seier – nå blir det november-drama

fotball

Norge-Bulgaria 1–0

ULLEVAAL: Norge spilt en svært god førsteomgang, og en ikke like god annenomgang, da de slo Bulgaria 1–0 hjemme på Ullevaal tirsdag kveld. Det var den syvende strake seieren for Norge på Ullevaal under landslagssjef Lars Lagerbäcks ledelse.

Med en fortjent 1–0-seier har Norge like mange poeng som Bulgaria på tabelltopp. Lagene ligger likt i innbyrdes oppgjør men Norge har ett plussmål mer enn bulgarerne.

Dermed ligger det an til en svært dramatisk avslutning på Nations Leagues gruppespill i november, der både Norge og Bulgaria skal spille mot Slovenia og Kypros.

Kun seier godt nok

Det var kun én ting som gjaldt for Norge: Seier. Ingenting annet, selv om det fantes teorier som kunne sende Norge til topps i sin Nations League-gruppe selv med uavgjort.

Det beste var å slippe hjelp av andre land før de to bortekampene i november. Det var en såkalt «må-vinne-kamp» på Ullevaal.

Norge gikk friskt til verk. Det er lenge siden Norge har spilt så gode førsteomganger på Ullevaal som den mot Bulgaria i kveld.

Det var fine kombinasjoner, det var offensive og villige backer, det var et stødig forsvar, det var jagende spisser, og på midtbanen hadde Norge Ole Selnæs, trønderen med den silkemyke pasningsfoten.

Måten Selnæs tredde gjennom Haitam Aleesami på etter ti minutters spill var praktfull.

Venstreback Aleesami la inn til Joshua King, som fra åtte meters hold blåste ballen høyt over mål.

Et nydelig angrep som hadde fortjent en bedre skjebne.

Men det var en lovende start. Og det skulle bare fortsette. Det var rett og slett morsomt for dem som hadde tatt turen til Ullevaal. Svake Bulgaria hang ikke med.

Mønsterangrep ga mål

Etter en drøy halvtimes spill tok Norge en svært fortjent ledelse.

Tarik Elyounoussi spilte til Omar Elabdellaoui som var på løp. Høyrebacken la presist inn foran mål. Ballen havnet på bakre stolpe der Mohamed Elyounoussi dyttet den over målstreken.

Det var et mønsterangrep utført av trioen Tarik, Omar og Mohamed.

Norge ledet og Norge var likt med Bulgaria på tabelltopp. Det gjaldt å få ett mål til og dermed være bedre enn bulgarerne i innbyrdes oppgjør (den første kampen i Sofia endte 1–0 til Bulgaria). Da ville Norge ha sin Nations League-skjebne i egne hender.

Bulgaria hevet seg

Bulgaria løftet seg betraktelig etter hvilen. Norge hadde en ledelse å forsvare, en ledelse de for all del måtte unngå å miste.

Norge nølte mer, det gikk ikke like kjapt fremover på banen, balltempoet dalte betraktelig. Norge var ikke i nærheten av den overbevisende førsteomgangen.

Og bulgarerne brukte alle triksene i boka for å sette svært gode og innsatsfylte Joshua King ut av spill.

Spørsmålet var om Bulgaria hadde noe å by på foran mål.

Klokken tikket sakte, men sikkert mot 90 minutter. Norge brukte god tid ved faste situasjoner.

For slitne norske bein handlet det om å sikre de tre poengene, ingenting annet.

Men syv minutter før slutt fikk King en enorm mulighet til å øke til 2–0. Sigurd Rosted headet et frispark fra «Moi» Elyounoussi ned til King, som fra fem meters hold bommet på ballen foran åpent mål!

En større målsjanse er det vrient å oppdrive. Dermed endte det med 1–0-seier for Norge.