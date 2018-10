Politiaksjoner i sju land: Mistenker svindel i belgisk fotball

fotball

I Belgia har politiet slått til mot flere av landets største fotballklubber.

Lokalene til Anderlecht, Brugge og Standard Liege og seks andre klubber skal ha blitt gjennomsøkt av politiet. Listen omfatter også Sander Berges klubb Genk og Sigurd Rosteds klubb Gent.

– Det nasjonale politiet har i dag gjennomført et søk hos RSC Anderlecht. Klubben samarbeider fullt ut (med politiet) og har ingen ytterligere kommentarer, skriver Anderlecht på sitt nettsted.

– Club Brugge er samarbeidsvillig og har ingenting å skjule, sier klubbleder Bart Verhaeghe i Brugge til belgiske VTM, ifølge NRK.

57 raid

Myndighetene i landet opplyser at det onsdag ettermiddag pågår 57 razziaer i sju europeiske land, ifølge nyhetsbyrået AP.

44 av disse finner sted i Belgia, mens de andre aksjonene skjer i Frankrike, Luxembourg, Kypros, Montenegro, Serbia og Makedonia.

– Et stort antall personer er blitt pågrepet og tatt inn til grundige avhør, uttaler påtalemyndigheten i Belgia, ifølge AFP.

Videre uttalte påtalemyndigheten at listen over mistenkte omfatter styremedlemmer i klubber, dommere, en tidligere advokat, et regnskapsfirma, gullsmedforretninger, trenere, journalister og mulige samarbeidspartnere.

Hvitvasking og kampfiksing

Onsdagens politiaksjon skjer ifølge De Standaard som en del av en større etterforskning av «økonomisk svindel og hvitvasking av penger i fotballverdenen».

Påtalemyndigheten i Belgia hevder å ha samlet bevis over et års tid som beviser at agenter har gjennomført mistenkelige pengeoverføringer. Det er også indikasjoner på manipulering av kamper, opplyses det.

Belgias justisminister Koen Geens har kommentert politiaksjonene via Twitter.

– Kampfiksing undergraver sportens integritet. Vi arbeider for en rettferdig sport.

(©NTB)