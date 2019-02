Pogba blomstrer under Solskjær. Lagkamerat tror han har forklaringen.

fotball

Leicester – Manchester United 0–1

KING POWER STADIUM: Ti kamper har gitt ni seiere og én uavgjort. Men det som trolig varmer mest for Manchester United-fansen, er at Solskjær har fått fart på flere av de offensive stjernene.

Marcus Rashford er i ferd med å markere seg som en spiss i toppklasse. Søndag scoret han igjen.

Paul Pogba står frem som en spiller med evner få andre kan matche. Søndag leverte han en ny målgivende.

Anthony Martial byr motstanderne på voldsomme problemer gang på gang. Sist uke skrev han under på en ny langtidskontrakt.

Vil ikke sammenligne

En annen som har fått et skikkelig løft under Solskjærs ledelse, er Ander Herrera.

Etter seieren over Leicester stoppet han opp i intervjusonen for å sette ord på suksessen.

Han har en teori om hvorfor det fungerer så bra for flere av stjernene.

Men først var han opptatt av å understreke at han ikke sammenligner med hva som har vært tidligere. Med andre ord: Han sammenligner ikke Solskjær og José Mourinho.

Det budskapet gjentok han flere ganger overfor journalistene på King Power Stadium i Leicester.

– Jeg snakker kun om hvordan det er nå, sier han bestemt.

– Pogba føler seg fri

Men det er ingen tvil om at nåsituasjonen er noe han setter pris på.

– Vi er veldig fornøyd med ham (Solskjær, journm.anm.). Alle føler frihet. Det er veldig bra, sier Herrera.

Spanjolen mener at måten laget er satt opp på, gjør at Pogba kan blomstre.

– Jeg tror at Paul føler seg fri fordi Nemanja (Matic), meg selv og midtstopperne hele tiden kontrollerer motstandernes angrep, selv når vi selv har ballen, forklarer Herrera, før han fortsetter:

– Jeg tenker at Marcus Rashford føler seg fri, at Jesse (Lingard) føler seg fri, Alexis (Sánchez) også. Og Juan (Mata) beveget seg hele tiden da han spilte sist. Jeg tenker at vi spiller med mye frihet. Det er noe han snakker om hver dag.

Pogbas svake prestasjoner i Manchester United ble lenge sett på som et mysterium. Men under Solskjær blomstrer franskmannen.

Da han selv ble spurt om fremgangen av Sky Sports forrige måned, sa han at laget nå vet bedre hvordan de skal angripe, og at strukturen er bedre.

Kontrakten utløper

Flere United-spillere har kontrakt som utløper i sommer, og Herrera er blant dem.

Akkurat det vil han ikke si så mye om, annet enn at han får ny kontrakt «hvis jeg fortjener det».

Men det ser lysere ut for midtbanespilleren enn for et par måneder siden. Herrera er blitt en viktig brikke i Solskjærs foreløpige United-lag.

– Ole er veldig fornøyd med jobben jeg gjør. Han gir meg masse selvtillit. Han vet at jeg kan hjelpe laget med ballen, men også uten ved å vinne den tilbake så fort som mulig. Jeg tror han vet at jeg kan brukes til å få andre spillere til å føle seg fri, og at jeg gjør det med glede. Jeg føler meg veldig bra, men det er ikke bare meg. Jeg tror alle føler seg bra, sier Herrera.

Sánchez-floken

Han mener samarbeidet mellom Pogba og Rashford før den avgjørende scoringen mot Leicester, er et godt eksempel på hva Manchester United har å by på.

– Akkurat nå er vi gode til å variere det å motta ball i mellomrommet og løpe inn i bakrom. Jeg tenker at målet kom fordi vi hadde spilt et par pasninger i mellomrommet, og at de forventet den pasningen. Så gjorde Rashford et fantastisk løp, og Paul spilte en fantastisk assist. Det er bra at motstanderne ikke helt vet hva vi kommer til å gjøre, sier 29-åringen.

Rashford, Pogba, Martial og Lingard skinner under Solskjær. Også Romelu Lukaku har gjort et par gode prestasjoner, selv om Rashford har koblet grepet om spissplassen.

Men Alexis Sánchez har til gode å overbevise om at han kan bli en suksess i Manchester.

Mot Leicester ble han byttet ut etter 67 minutter – uten at han hadde fått til noe særlig.

– Han spilte bra, men vi ville forandre litt på dynamikken i kampen. Jeg tror ikke det er noe problem med selvtilliten hans, sa Solskjær.